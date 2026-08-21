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Toyota Corolla Touring terá design futurista inspirado no Prius

Carros

Toyota Corolla Touring passará por uma reformulação visual e técnica para se alinhar à estética futurista do Prius. Embora a linha tenha sido atualizada em maio de 2026, o mercado japonês já discute as mudanças para a próxima geração, que deve adotar o design Hammerhead e focar em propulsão híbrida.

Toyota Corolla
Photo: Own work by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Toyota Corolla

Design e Estética

A geração atual, produzida desde 2019, deve dar lugar a um visual inspirado no estilo "tubarão-martelo". As mudanças incluem óticas estreitas, dianteira baixa e linhas horizontais marcantes para ampliar visualmente a carroceria, seguindo a tendência já aplicada nos modelos Prius e Crown.

Segundo Mikhail Lazarev, engenheiro automecânico e especialista em segurança veicular, a mudança busca atrair o público jovem, que via os peruas como conservadores, desde que a praticidade do modelo seja mantida.

Motorização e Tecnologia

A Toyota planeja priorizar a eletrificação, com a possibilidade de eliminar as versões puramente a combustão. A expectativa é que a gama seja composta por motores de 1,8 litro com sistema híbrido e tração integral E-Four.

No interior, haverá a implementação de uma nova geração do sistema Toyota Safety Sense e telas multimídia maiores. O eletricista Kirill Semenov alertou que a complexidade da rede elétrica pode criar novos pontos de falha, sugerindo que a verificação de erros de software se torne um padrão nas revisões.

Ergonomia e Mercado

Apesar do consumo baixo — cerca de 3,5 litros a cada 100 km —, usuários solicitam a ampliação do espaço para as pernas no segundo banco, além de itens como climatização trifásica e câmeras de visão 360°. De acordo com o mecânico Denis Khromov, aumentar o espaço interno é crucial para que o modelo continue competitivo frente aos crossovers.

Parâmetro Mudanças Esperadas
Dianteira Estilo Hammerhead (faróis estreitos e capô baixo)
Motorização Exclusivamente híbrida
Interior Painel digital e tela touch maior
Conforto Mais espaço no segundo banco

A estreia da nova geração deve ocorrer entre o final de 2026 e o início de 2027, mantendo o sistema E-Four para facilitar a condução em invernos rigorosos e buscando manter o consumo abaixo de 3,5 l/100 km através da otimização das baterias.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Petr Ermilin
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