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Dados de seguros CASCO mostram peças mais afetadas em colisões veiculares

Carros

Para-choques são as peças mais atingidas em colisões, aparecendo em 29% dos acidentes automobilísticos. Os dados foram levantados por analistas da Rosgosstrakh com base nas estatísticas de pagamentos de seguros CASCO do ano de 2026.

Авария с автомобилем
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Авария с автомобилем

Partes mais afetadas em acidentes

A análise identifica que os componentes da carroceria e o sistema de iluminação são os primeiros a sofrer danos em batidas:

  • Para-choques: 29% dos casos;
  • Paralamas (dianteiros e traseiros): 23% dos casos;
  • Faróis e lanternas traseiras: 17% dos casos.

Quando a análise é ampliada para todos os sinistros de CASCO — incluindo danos causados por granizo, queda de galhos ou vandalismo —, a incidência de quebras de vidros chega a 14%. No entanto, em colisões veiculares puras, os vidros são menos afetados que a lataria e a ótica.

Regras para acionamento do seguro

Em um a cada seis acidentes, apenas um componente do veículo é danificado. Nesses casos, é possível realizar a formalização simplificada do sinistro, sem a necessidade de relatórios da polícia de trânsito (GIBDD), desde que o dano atinja apenas um elemento da carroceria ou um vidro (exceto o teto).

Para veículos com valor superior a 2,5 milhões de rublos, a isenção de relatórios policiais aplica-se quando são danificados dois elementos adjacentes da carroceria.

A partir de julho, entrou em vigor um novo método de cálculo para a média de preços de peças e materiais de reparo no seguro OSAGO, alterando a forma como são contabilizados os análogos e os custos de componentes específicos.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Petr Ermilin
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