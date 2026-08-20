Especialistas analisam a utilidade prática e a segurança de recursos automotivos

Representantes do grupo Autospetscentr identificaram recursos automotivos que prejudicam a atenção do motorista ou apresentam baixa utilidade prática durante a condução, contrastando-os com sistemas que efetivamente aumentam a segurança.

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Recursos com baixa eficiência ou riscos

O sistema start-stop foi apontado como um exemplo de baixa relação custo-benefício: embora reduza o consumo de combustível entre 2% e 3%, ele acelera o desgaste do motor de arranque e do sistema de ignição.

Outras funcionalidades citadas como ineficazes ou prejudiciais incluem:

Borboletas de troca de marcha: consideradas inúteis quando combinadas com transmissões CVT (variadores).

consideradas inúteis quando combinadas com transmissões CVT (variadores). Controles por gestos: a interface de multimídia frequentemente registra movimentos acidentais.

a interface de multimídia frequentemente registra movimentos acidentais. Botões sensíveis ao toque: a ausência de teclas físicas obriga o condutor a desviar o olhar da estrada para operar a função com precisão.

Sistemas de auxílio e conveniência

Em contrapartida, foram destacados sistemas que entregam resultados concretos na prevenção de acidentes e na condução: o controle de cruzeiro adaptativo, que ajusta a velocidade conforme a distância do veículo à frente; o sistema de frenagem automática de emergência; e o monitoramento de pontos cegos.

Para manobras em espaços reduzidos, as câmeras de visão 360 graus e os sensores de estacionamento foram classificados como facilitadores reais.

Quanto ao conforto, especialmente em climas rigorosos, a análise destacou a importância do controle climatizado, do aquecimento do volante, dos vidros dianteiros e de todos os assentos, além de sistemas de multimídia com conectividade para smartphones.

A conclusão dos especialistas é que a avaliação criteriosa das funções necessárias para a rotina diária evita gastos excessivos com inovações que não agregam valor prático ao uso do veículo.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.