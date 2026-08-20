Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Especialistas analisam a utilidade prática e a segurança de recursos automotivos

Carros

Representantes do grupo Autospetscentr identificaram recursos automotivos que prejudicam a atenção do motorista ou apresentam baixa utilidade prática durante a condução, contrastando-os com sistemas que efetivamente aumentam a segurança.

Выставка автомобилей
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Выставка автомобилей

Recursos com baixa eficiência ou riscos

O sistema start-stop foi apontado como um exemplo de baixa relação custo-benefício: embora reduza o consumo de combustível entre 2% e 3%, ele acelera o desgaste do motor de arranque e do sistema de ignição.

Outras funcionalidades citadas como ineficazes ou prejudiciais incluem:

  • Borboletas de troca de marcha: consideradas inúteis quando combinadas com transmissões CVT (variadores).
  • Controles por gestos: a interface de multimídia frequentemente registra movimentos acidentais.
  • Botões sensíveis ao toque: a ausência de teclas físicas obriga o condutor a desviar o olhar da estrada para operar a função com precisão.

Sistemas de auxílio e conveniência

Em contrapartida, foram destacados sistemas que entregam resultados concretos na prevenção de acidentes e na condução: o controle de cruzeiro adaptativo, que ajusta a velocidade conforme a distância do veículo à frente; o sistema de frenagem automática de emergência; e o monitoramento de pontos cegos.

Para manobras em espaços reduzidos, as câmeras de visão 360 graus e os sensores de estacionamento foram classificados como facilitadores reais.

Quanto ao conforto, especialmente em climas rigorosos, a análise destacou a importância do controle climatizado, do aquecimento do volante, dos vidros dianteiros e de todos os assentos, além de sistemas de multimídia com conectividade para smartphones.

A conclusão dos especialistas é que a avaliação criteriosa das funções necessárias para a rotina diária evita gastos excessivos com inovações que não agregam valor prático ao uso do veículo.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Petr Ermilin
Agora a ler
Como usar jaqueta acolchoada no estilo old money na cidade
Mulher
Como usar jaqueta acolchoada no estilo old money na cidade
Tendências de moda indicam retorno de silhuetas marcadas e cores saturadas
Mulher
Tendências de moda indicam retorno de silhuetas marcadas e cores saturadas
Tendências de cortes de franja texturizados priorizam a arquitetura móvel
Mulher
Tendências de cortes de franja texturizados priorizam a arquitetura móvel
Mais populares
Especialistas recomendam substituir pneus por vidro e madeira no jardim

A tendência de usar pneus coloridos em canteiros esconde problemas funcionais e sanitários que podem comprometer a saúde das plantas e do ambiente externo.

Especialistas recomendam substituir pneus por vidro e madeira no jardim
Geely Monjaro dispara nas vendas e domina mercado de SUVs na Rússia
Geely Monjaro dispara nas vendas e domina mercado de SUVs na Rússia
Jeans azul claro: a estratégia de proporções e texturas para 2026
Soluções arquitetônicas substituem cortinas tradicionais para liberar espaço
Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo Pão e Circo: Festas da “Independência” da América Latina Edu Montesanti
Estudo do Lawrence Livermore National Laboratory sugere fragmentação nuclear para defesa planetária
Como recuperar plantas ornamentais que tombaram após chuvas fortes
Jeans azul-escuro é a escolha ideal para elevar o estilo cotidiano
Jeans azul-escuro é a escolha ideal para elevar o estilo cotidiano
últimos materiais
Especialistas analisam a utilidade prática e a segurança de recursos automotivos
Animais que podem derrotar o leão em confrontos diretos
Historiadora Darya Mitina analisa resistência socialista da Venezuela
Sinais sutis que indicam defeitos ocultos em carros usados
Nova técnica mapeia impulsos cardíacos para detectar riscos de parada súbita
Atividade física vigorosa e curta reduz risco de 13 tipos de câncer
EUA iniciam ofensiva financeira para isolar a economia do Irã
Especialistas detalham métodos físicos para interromper ciclos de pânico
Estudo associa baixa massa muscular a maior risco de hipertensão
Governo de São Petersburgo planeja endurecer regras de contratação de estrangeiros até 2028
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.