Kia e-Niro e Hyundai Kona lideram ranking de retenção de bateria

Электромобили Kia и Hyundai возглавили рейтинг по сохранности емкости аккумуляторов при пробеге свыше 100 тысяч километров. Данные основаны на результатах почти 10 тысяч диагностических тестов автомобилей с вторичного рынка Швеции, которые опубликовал The Korean Car Blog.
Исследование проводилось платформой Carla в период с 2022 по 2026 год с использованием диагностической системы австрийской компании AVILOO. В итоговый список вошли только те версии моделей, по которым был собран достаточный объем данных.
|Модель
|Батарея / Емкость после 100 тыс. км
|Kia e-Niro
|64 кВт·ч / 97,25%
|Hyundai Kona Electric
|64 кВт·ч / 97,18%
|Kia EV6
|77,4 кВт·ч / 95,95%
|Volvo XC40 Recharge
|69 кВт·ч / 94,70%
|Polestar 2
|78 кВт·ч / 94,35%
|BMW i3
|120 Ач / 93,77%
|Tesla Model 3 (CATL LFP)
|60,5 кВт·ч / 93,34%
|Audi e-tron 50
|71 кВт·ч / 93,02%
Состояние аккумулятора зависит от химического состава элементов, поставщика батареи, программных настроек и системы охлаждения.
Разброс показателей заметен на примере Tesla Model 3. Версия с батареей CATL LFP сохранила 93,3% емкости. Вариант с элементами LG показал 91,5%, модель с аккумулятором Panasonic на 77,8 кВт·ч — 89,8%, а версия с Panasonic на 52,4 кВт·ч — 88,2%.
Результаты подтверждают, что пробег не является единственным критерием оценки состояния батареи. При этом общий уровень износа в группе лидеров остается низким: даже Volkswagen ID.3, закрывший топ-20, сохранил 91,79% емкости после 100 тысяч километров пробега.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru<///a>.
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