O erro na postura ao dirigir que acelera o cansaço mental

Длительные поездки снижают концентрацию внимания водителя из-за физического и психологического истощения. Чтобы минимизировать риски, необходимо настроить эргономику рабочего места, контролировать температуру в салоне и соблюдать определенный режим питания.

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Эргономика и климат в салоне

Положение тела за рулем должно быть сбалансированным: излишняя расслабленность притупляет реакцию, а чрезмерное напряжение ускоряет утомляемость. Важно обеспечить опору для спины и настроить сиденье так, чтобы руки дотягивались до руля без лишнего вытягивания.

По словам инженера-автомеханика Михаила Лазарева, неправильная посадка нарушает кровоснабжение мышц, из-за чего мозг быстрее получает сигналы об усталости.

Температурный режим также влияет на состояние водителя. Летом рекомендуется поддерживать в салоне около 20°C. Это предотвращает перегрев организма, который вызывает сонливость, и избавляет тело от лишних затрат энергии на обогрев.

Питание и гидратация в дороге

Тяжелая и жирная пища провоцирует сонливость, так как кровь отливает от мозга к желудку. Вместо больших порций эксперты советуют выбирать легкие перекусы: орехи и сухофрукты.

Автослесарь Денис Хромов отмечает, что чистая вода критически важна для поддержания когнитивных функций. Даже легкое обезвоживание замедляет скорость принятия решений, что опасно в плотном трафике.

С кофеином следует быть осторожными. Кратковременный бодрящий эффект сменяется повышенным уровнем стресса и резким упадком сил после того, как действие напитка заканчивается.

Борьба с монотонностью и сном

Монотонное движение усыпляет сознание. Чтобы держать мозг в тонусе, рекомендуется общаться с пассажиром. Однако, если водитель чувствует сильную усталость, единственным надежным способом остается остановка.

Эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв предупреждает, что микросон длится всего несколько секунд, но за это время автомобиль успевает проехать десятки метров без управления. Рекомендуемая пауза для «перезагрузки» нервной системы составляет от 10 до 30 минут.

Фактор риска Рекомендация Плотный обед Заменить на орехи и сухофрукты Жара в салоне Установить температуру 20°C Сонливость Сон на парковке до 30 минут Монотонность Беседа с попутчиком

Использование энергетиков не заменяет отдых, так как они лишь маскируют усталость. Температура выше 25–27°C в салоне также считается опасной, так как заметно замедляет реакцию водителя.

Источник: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.