Reparos em carros chineses podem custar caro por causa de três componentes

Стоимость содержания китайских автомобилей после завершения гарантийного срока может резко вырасти из-за дороговизны восстановления трансмиссии, турбированных двигателей и систем электроники.
Наибольшие расходы связаны с автоматическими коробками передач, особенно вариаторами и «роботами». Эти узлы чувствительны к перегреву, чистоте масла и резким ускорениям. Потеря свойств смазочной жидкости или превышение температурного режима ведет к разрушению фрикционов, конусов и ремня. Восстановление таких агрегатов обходится дорого.
Двигатели с непосредственным впрыском и турбонаддувом работают под высокой нагрузкой и при повышенных температурах. Это делает их зависимыми от качества топлива и строгого соблюдения графиков замены масла.
При нарушении регламента обслуживания на пробеге от 30 до 100 тысяч километров возможны следующие повреждения:
Капитальный ремонт, включающий шлифовку блока, замену поршневой группы и восстановление турбокомпрессора, оценивается в 250–400 тысяч рублей.
Третьей по стоимости статьей расходов является кузовной ремонт и замена оптики. Высокая цена обусловлена стоимостью оригинальных запчастей и сложностью калибровки датчиков. Даже легкое повреждение, требующее замены фар и компонентов рулевого управления, может стоить 150–250 тысяч рублей.
Цена ошибки велика.
Основные финансовые риски сосредоточены в трех узлах: АКПП, турбомотор и электронная начинка кузова. Своевременная диагностика и бережная эксплуатация позволяют отодвинуть сроки дорогостоящего ремонта.
Источник: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
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