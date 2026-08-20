Reparos em carros chineses podem custar caro por causa de três componentes

Стоимость содержания китайских автомобилей после завершения гарантийного срока может резко вырасти из-за дороговизны восстановления трансмиссии, турбированных двигателей и систем электроники.

Photo: freepik.com by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Автомеханик ремонтирует автомобиль с открытым капотом

Наибольшие расходы связаны с автоматическими коробками передач, особенно вариаторами и «роботами». Эти узлы чувствительны к перегреву, чистоте масла и резким ускорениям. Потеря свойств смазочной жидкости или превышение температурного режима ведет к разрушению фрикционов, конусов и ремня. Восстановление таких агрегатов обходится дорого.

Риски турбированных двигателей

Двигатели с непосредственным впрыском и турбонаддувом работают под высокой нагрузкой и при повышенных температурах. Это делает их зависимыми от качества топлива и строгого соблюдения графиков замены масла.

При нарушении регламента обслуживания на пробеге от 30 до 100 тысяч километров возможны следующие повреждения:

задиры в цилиндрах;

разрушение вкладышей;

выход из строя турбины.

Капитальный ремонт, включающий шлифовку блока, замену поршневой группы и восстановление турбокомпрессора, оценивается в 250–400 тысяч рублей.

Кузов и электроника

Третьей по стоимости статьей расходов является кузовной ремонт и замена оптики. Высокая цена обусловлена стоимостью оригинальных запчастей и сложностью калибровки датчиков. Даже легкое повреждение, требующее замены фар и компонентов рулевого управления, может стоить 150–250 тысяч рублей.

Цена ошибки велика.

Основные финансовые риски сосредоточены в трех узлах: АКПП, турбомотор и электронная начинка кузова. Своевременная диагностика и бережная эксплуатация позволяют отодвинуть сроки дорогостоящего ремонта.

Источник: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.