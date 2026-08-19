Geely Monjaro dispara nas vendas e domina mercado de SUVs na Rússia

O crossover Geely Monjaro consolidou sua liderança no segmento de SUVs de porte médio (classe D) na Rússia. De acordo com dados do fabricante, as vendas do modelo em 2024 atingiram 47.893 unidades, representando um crescimento de 2,3 vezes em comparação ao ano anterior. Desde o lançamento dos pedidos em março de 2023, o volume acumulado superou 100 mil veículos, tornando-o o carro com tração integral mais vendido no país.

Photo: openverse by Milhouse35, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Geely Monjaro

Domínio de nicho e dinâmica de mercado

A expansão do Monjaro ocorreu em um cenário de escassez de ofertas na categoria D-SUV após a saída de marcas europeias, japonesas e coreanas. O modelo, importado da China (fábrica de Ningbo) e da Bielorrússia (Belgee, Zavodskaya), ocupa a faixa de preço entre 3,5 e 4,5 milhões de rublos, segmento onde quase não restam concorrentes diretos entre os veículos zero quilômetro.

Dados da Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (AEB) confirmam que as marcas chinesas dominam a categoria de crossovers de grande porte com uma fatia superior a 80%, lideradas pelo Geely Monjaro, Tank 500 e Exeed VX. O Monjaro apresenta um ritmo de vendas superior ao de seus análogos de luxo.

Logística e especificações técnicas

O veículo não possui produção local na Rússia. As unidades são provenientes das plantas da Geely na China e da Belgee, na região de Borisov, Bielorrússia. O mercado russo recebe duas configurações: a básica com tração dianteira e as versões superiores com tração integral de 6ª geração e transmissão automática Aisin de 8 velocidades.

O motor 2.0T (238 cv) é acoplado à caixa automática sem o uso de transmissões CVT ou robotizadas, fator que simplifica a manutenção e reduz riscos de acionamento de garantia. Contudo, a ausência de localização profunda torna a política de preços vulnerável a taxas alfandegárias, taxas de reciclagem (utilization fee) e oscilações cambiais.

Indicador Dados 2024 (Fabricante) Observação AEB Vendas anuais 47.893 unidades ~ 44.000 registros Volume acumulado > 100.000 unidades — Faixa de preço 3,5 – 4,5 milhões rublos —

Liquidez e perspectivas financeiras

Embora a Geely Holding não divulgue a receita líquida por modelo na Rússia, o negócio opera via rede de concessionárias (como a Business Car), baseando-se em margens do fabricante, bônus de volume e serviços pós-venda. O modelo apresenta alta liquidez no mercado de usados; estimativas do setor indicam que o valor residual após 2 ou 3 anos de uso permanece entre 75% e 80%, o que estimula as operações de trade-in.

Análise Técnica: "O Geely Monjaro segue a lógica de captura de nicho: produto certo no momento em que não há concorrentes diretos. Um volume de 48 mil unidades anuais para um modelo importado na classe D-SUV é o limite da capacidade logística sem produção local. O crescimento futuro depende de montagem na Rússia ou expansão da gama sobre a mesma plataforma. O risco central é a dependência da política alfandegária e do câmbio do yuan", afirma Igor Morjaretto, analista do mercado automotivo.

Limitações e incertezas

Há uma divergência de 8% entre os números do fabricante (47.893 unidades) e os registros da AEB (~44.000), o que sugere que os dados da Geely podem se referir a faturamentos para concessionárias, e não a vendas finais ao consumidor. Além disso, a empresa mencionou anteriormente a possibilidade de adotar kits CKD na Rússia caso a demanda superasse 50 mil unidades anuais, mas nenhuma decisão de investimento foi formalizada.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.