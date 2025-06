Quatro marcas europeias são eleitas as mais confiáveis do mundo, diz estudo

Veja quais marcas da Europa superaram japonesas e americanas em qualidade

Durante muito tempo, marcas japonesas dominaram a reputação de confiabilidade no setor automotivo. No entanto, uma nova pesquisa global da J.D. Power revelou um dado surpreendente: quatro fabricantes europeus aparecem entre os líderes em qualidade e satisfação dos donos.

Photo: wikimedia by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ КРОССОВЕР AUDI Q2

Com base em milhares de entrevistas com proprietários de veículos nos Estados Unidos e em outros mercados, o levantamento apontou as marcas que apresentaram o menor número de problemas relatados nos primeiros anos de uso.

Entre os nomes que se destacaram estão quatro símbolos da engenharia europeia — escolhidos não apenas pelo desempenho, mas por características como durabilidade, conforto, inovação e baixos índices de defeitos. Segundo dados da pesquisa, essas marcas superaram concorrentes tradicionais, incluindo fabricantes asiáticos e americanos.

As marcas europeias mais confiáveis de 2024

Marca Por que foi premiada Destaque Porsche Precisão mecânica e acabamento superior Referência em esportivos premium BMW Equilíbrio entre potência e conforto Baixa taxa de defeitos eletrônicos Mini Desempenho consistente e dirigibilidade Compacto confiável Volkswagen Tecnologia e economia Líder entre marcas acessíveis

Mitos e verdades sobre confiabilidade europeia

Mito: Carros europeus são caros e problemáticos

Verdade: Muitos modelos têm índices de confiabilidade melhores que concorrentes asiáticos.

Carros europeus são caros e problemáticos Muitos modelos têm índices de confiabilidade melhores que concorrentes asiáticos. Mito: Compactos como o Mini quebram mais

Verdade: Mini teve uma das menores taxas de reclamação do estudo.

Dúvidas frequentes sobre o estudo

O estudo considera carros vendidos fora dos EUA? Sim — muitos modelos têm versões globais analisadas.

Sim — muitos modelos têm versões globais analisadas. Essas marcas são boas em qualquer categoria? Em geral sim, mas os dados são mais favoráveis em segmentos premium e compactos.

Em geral sim, mas os dados são mais favoráveis em segmentos premium e compactos. O resultado muda com o tempo? Sim — as avaliações são atualizadas anualmente com base nos relatos dos consumidores.

Curiosidade: Mesmo com fama de manutenção cara, marcas como Porsche e BMW continuam no topo graças à satisfação geral dos donos — quando as revisões são feitas corretamente.