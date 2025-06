Carro dando trancos ao acelerar? Veja o que pode ser — e como resolver

Motor falhando na hora da arrancada? Estas causas são mais comuns do que parece

Você pisa no acelerador — e o carro responde com um tranco, hesita ou falha? Esse sintoma, que parece pequeno, pode indicar desde um problema simples até sinais de falhas mais sérias no motor.

Na maioria dos casos, a causa está em componentes de fácil acesso: sistema de ignição, combustível ou sensores eletrônicos. E quanto mais cedo você agir, menor o risco (e o custo) da reparação.

Trancos ao acelerar, especialmente em marchas baixas ou com o motor frio, são sintomas que muitos motoristas ignoram. Mas isso pode comprometer o desempenho e até a segurança.

Como explica este problema comum de hesitação na aceleração, basta observar alguns sinais e agir preventivamente para evitar gastos maiores.

O que causa os trancos na aceleração?

Sintoma Causa provável Solução Tranco ao sair com o carro Velas ou bobinas de ignição Trocar as velas e testar bobinas Resposta lenta ao acelerar Drossel sujo ou sensores ruins Limpeza e escaneamento eletrônico Falhas intermitentes Filtro de combustível entupido Substituir o filtro Tranco só com motor frio Sonda lambda ou sensor de temperatura Testar com scanner

Mito ou verdade?

Verdade: Trancos são alertas de que algo precisa de atenção.

Verdade: Sem manutenção, pequenos defeitos se agravam.

FAQ — Dúvidas frequentes

Não é o ideal. Pode piorar e causar falhas no trânsito.

Velas de ignição, drossel e bobinas — são os maiores suspeitos.

Na maioria das vezes, não. O diagnóstico precoce reduz o custo.

Aliás, estudos indicam que quase metade dos motoristas gasta mais de R$ 2.000 por ignorar sintomas como trancos — sendo que a solução custaria menos de R$ 300 se feita a tempo.