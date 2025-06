Dirige carro com botão de partida? Veja os riscos e mitos que poucos conhecem

Botão de partida é seguro? Os erros mais comuns e como evitar acidentes silenciosos

O botão de partida (“Start/Stop”) virou padrão em muitos carros modernos. Elegante, silencioso e prático — ele substitui a chave tradicional com um simples toque. Mas será que é 100% seguro?

Photo: Freepik by prostooleh is licensed under Рublic domain система старт-стоп

Apesar da aparência futurista, o sistema de botão esconde riscos que muitos motoristas desconhecem. Desde falhas de desligamento até acidentes fatais por esquecimento, a tecnologia exige atenção especial no uso diário.

Segundo esta reportagem publicada pela Pravda.ru, vários casos graves nos EUA e Europa ocorreram quando motoristas saíram do carro com o motor ainda ligado, confiando no sistema automático. Em garagens fechadas, isso pode gerar acúmulo de gás carbônico e levar à morte silenciosa.

Erros comuns com o botão Start/Stop

Hábito comum Risco envolvido Alternativa segura Sair do carro com o motor ligado Acúmulo de gás em local fechado Confirmar visual e sonoramente o desligamento Confiar só na presença da chave Travamento ou até furto com motor ligado Verificar painel e sons de aviso Não saber como desligar em emergência Risco em acidentes elétricos Pressionar botão por 3–5 segundos

Mitos e verdades sobre o botão de partida

Mito: O botão é mais seguro que a chave

Verdade: Em falhas elétricas, pode ser mais difícil desligar

O botão é mais seguro que a chave Em falhas elétricas, pode ser mais difícil desligar Mito: Se o carro liga, está tudo certo

Verdade: Sistemas de autostart podem enganar se não forem bem programados

FAQ — dúvidas frequentes dos motoristas

Preciso pisar no freio para ligar? Sim — é um protocolo de segurança

Sim — é um protocolo de segurança Posso sair se a chave não estiver comigo? Em alguns modelos, sim — mas o carro não ligará novamente

Em alguns modelos, sim — mas o carro não ligará novamente Existe botão de emergência? Sim — manter o botão pressionado por 3 segundos geralmente força o desligamento

Curiosamente (e tragicamente), a NHTSA nos EUA registrou dezenas de casos de envenenamento por monóxido de carbono causados por carros com botão de partida deixados ligados em garagens. A ausência do “clique” da chave faz com que o motorista pense que já desligou o motor — quando não desligou.

Botão é tecnologia, mas não mágica. Saber como usá-lo com atenção pode ser a diferença entre conforto e perigo.