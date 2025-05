Erros comuns ao ligar o carro podem queimar o motor de arranque e causar pane elétrica

Dar partida em um carro parece uma tarefa simples e automática para a maioria dos motoristas. No entanto, alguns hábitos aparentemente inofensivos podem estar danificando silenciosamente o motor de arranque e colocando em risco todo o sistema elétrico do veículo.

Photo: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Ключ в замке зажигания

O motor de arranque é responsável por acionar o motor principal durante a ignição. Quando usado incorretamente ou sob condições inadequadas, ele pode superaquecer, consumir energia excessiva da bateria ou até mesmo queimar os componentes internos.

Segundo especialistas em mecânica automotiva, um dos erros mais comuns é insistir em dar partida quando o motor já está em funcionamento. Isso não apenas força o motor de arranque desnecessariamente, mas também pode provocar danos severos nos dentes da engrenagem e comprometer o volante do motor.

Outro erro frequente é tentar ligar o carro repetidamente com a bateria fraca. Essa prática aumenta o risco de superaquecimento dos cabos e terminais, podendo resultar em curtos-circuitos e até incêndios sob o capô. O ideal, nesses casos, é verificar a carga da bateria antes de forçar novas tentativas.

As condições climáticas também influenciam. Em dias muito frios, muitos motoristas mantêm a chave girada por vários segundos seguidos, acreditando que o motor "precisa de mais tempo". No entanto, isso pode desgastar o sistema rapidamente. O correto é aguardar alguns segundos entre as tentativas e não ultrapassar 5 segundos de acionamento contínuo.

Além disso, manter o veículo com manutenção em dia — como troca regular de velas, filtros e óleo — garante que o motor precise de menos esforço para iniciar, aliviando o trabalho do sistema de partida.

Em veículos automáticos, deixar a alavanca fora da posição correta (como no “D” em vez de “P” ou “N”) pode impedir a partida e gerar dúvidas no motorista, que insiste no botão ou na chave, agravando o problema sem perceber a falha.

Evitar esses erros simples pode prolongar significativamente a vida útil do motor de arranque e proteger o sistema elétrico do seu carro. Um pouco de atenção na rotina diária pode prevenir gastos elevados com reparos inesperados.