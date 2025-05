Montadora KGM surpreende ao reduzir drasticamente os preços de seus SUVs na Europa

Em um movimento que está agitando o mercado automotivo europeu, a fabricante sul-coreana KGM anunciou uma redução significativa nos preços de seus utilitários esportivos. A iniciativa inclui os modelos Korando e Torres, que agora estão até €5.000 mais baratos, dependendo da versão e do país.

A estratégia da montadora visa aumentar a competitividade em um segmento que, apesar da demanda, enfrenta grande concorrência e pressão por preços mais acessíveis — especialmente diante da crescente oferta de modelos elétricos e híbridos com incentivos fiscais.

De acordo com o site Pravda.ru, o modelo Korando, por exemplo, pode ser encontrado por €23.990 na Alemanha, com motor turbo a gasolina de 163 cv e câmbio manual. Já o SUV Torres, mais recente na linha da KGM, passa a custar a partir de €28.990 em sua versão de entrada com motor 1.5 turbo.

Além da redução nos preços de tabela, algumas concessionárias estão oferecendo pacotes promocionais, incluindo garantia estendida, revisões gratuitas por até três anos e bônus na troca de veículos usados. A KGM aposta nessas vantagens para atrair consumidores que procuram robustez e tecnologia por um preço mais acessível.

A montadora também anunciou melhorias nas versões de acabamento e no pacote de assistentes de condução. Entre os itens de série estão sistemas como frenagem autônoma de emergência, assistente de permanência em faixa e sensores de estacionamento. Os modelos ainda contam com painéis digitais e compatibilidade com Android Auto e Apple CarPlay.

Analistas destacam que essa redução de preços pode ser uma resposta à pressão de fabricantes chinesas que estão entrando agressivamente no mercado europeu com modelos igualmente bem equipados e preços competitivos. A KGM, ao apostar em uma estratégia de preço e valor agregado, busca manter sua fatia de mercado e fidelizar consumidores.

Embora a medida esteja restrita à Europa por enquanto, especialistas acreditam que ela pode influenciar estratégias similares em outros continentes. Caso a resposta do mercado seja positiva, não está descartada a ampliação da política de preços agressivos para mercados da América Latina e Oriente Médio.

Com essa decisão, a KGM não apenas busca recuperar espaço entre os SUVs de entrada e médios, mas também posiciona seus modelos como alternativas viáveis e econômicas diante da nova realidade do mercado automotivo global.