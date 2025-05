Carro demora a pegar? Veja os 7 motivos mais comuns e o que fazer em cada caso

Poucas coisas causam mais frustração do que girar a chave (ou apertar o botão) e perceber que o motor não responde de imediato. Se o carro demora a pegar, é sinal de que algo não está funcionando como deveria — e quanto antes descobrir o motivo, melhor para sua segurança e para o bolso.

Photo: Designed by Freepik by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Капот

O atraso na partida pode ter várias origens: algumas simples, outras mais sérias. Entender os sintomas e suas possíveis causas é o primeiro passo para evitar danos maiores ou ficar na mão no pior momento.

A seguir, listamos os 7 motivos mais frequentes que causam dificuldade na partida do motor — e como lidar com cada um.

1. Bateria fraca ou descarregada

É a causa mais comum. Se ao girar a chave as luzes do painel piscam ou ficam fracas, e o motor sequer tenta virar, a bateria pode estar no fim. Isso pode ocorrer por uso prolongado sem manutenção, idade avançada ou esquecer faróis e acessórios ligados.

Solução: testar a voltagem, fazer uma recarga ou trocar a bateria.

2. Falha no motor de arranque

O motor de arranque é o responsável por “dar vida” ao motor. Se ele estiver com defeito, o carro pode dar um clique e nada mais acontecer. É comum em veículos com alta quilometragem ou que já apresentaram ruídos metálicos na ignição.

Solução: levar a um mecânico e avaliar necessidade de substituição do motor de partida.

3. Combustível ruim ou falta de combustível

Gasolina adulterada, etanol vencido ou tanque quase seco podem impedir a partida. Também pode haver sujeira no sistema de alimentação ou filtro entupido.

Solução: trocar o combustível, limpar o sistema e abastecer sempre em postos confiáveis.

4. Problemas nas velas de ignição

Velas sujas, gastas ou com folga incorreta dificultam a combustão. O motor pode girar, mas não pegar com facilidade. O carro costuma dar trancos e consumir mais combustível quando as velas estão comprometidas.

Solução: verificar e trocar as velas conforme recomendação do fabricante.

5. Sensor de temperatura ou posição defeituoso

Sensores eletrônicos desregulados podem informar dados incorretos à central do veículo, dificultando o ajuste da mistura ar-combustível. Isso é mais comum em carros com injeção eletrônica mais antiga.

Solução: passar o carro no scanner e substituir sensores defeituosos.

6. Filtro de ar entupido

Se o motor não recebe oxigênio suficiente, a combustão é prejudicada. Filtros sujos, com acúmulo de poeira e gordura, impedem a passagem do ar necessário na hora da partida.

Solução: limpar ou trocar o filtro de ar — algo simples e barato.

7. Sistema de imobilizador com defeito

Se o carro possui sistema antifurto por chip ou chave codificada, qualquer falha eletrônica pode impedir o reconhecimento do comando de partida.

Solução: testar a chave reserva ou fazer a reprogramação com suporte técnico.

Se a dificuldade para ligar o carro se repetir, não ignore. Às vezes, o problema pode parecer intermitente, mas é sinal de que algo está se deteriorando. E quanto mais cedo for corrigido, menores os custos e os riscos.