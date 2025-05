Porsche aposenta dois modelos lendários — fãs reagem com surpresa e tristeza

A montadora alemã Porsche acaba de anunciar uma decisão que pegou de surpresa milhares de entusiastas: dois de seus modelos mais emblemáticos — o Panamera e o Macan com motor a combustão — terão sua produção encerrada nos próximos meses.

Photo: commons.wikimedia.org by 多多123, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 2018 Porsche 718 Cayman

O comunicado oficial cita um realinhamento estratégico em direção à eletrificação total da marca. A Porsche afirmou que está comprometida com “inovação e sustentabilidade”, o que implica deixar de lado plataformas antigas e focar em novos projetos baseados em propulsão elétrica.

Por que esses dois modelos?

O Panamera, lançado em 2009, marcou a entrada da Porsche no segmento dos sedãs de luxo de alta performance. Seu design elegante, combinado com desempenho esportivo, o tornou um símbolo da sofisticação alemã sobre quatro rodas. No entanto, com a chegada do elétrico Taycan, o interesse pelo Panamera foi diminuindo.

Já o Macan, SUV compacto lançado em 2014, foi um verdadeiro sucesso de vendas e introduziu muitos consumidores à marca. Mas em 2024, a Porsche lançou o Macan EV — versão 100% elétrica — e agora o modelo tradicional a combustão será gradualmente retirado do mercado para abrir espaço na linha de montagem e no portfólio.

Reação dos fãs e especialistas

Nas redes sociais, a comunidade automotiva expressou choque, nostalgia e até frustração. Muitos consideram o fim desses modelos como um sinal do fim de uma era. “O Panamera era o equilíbrio perfeito entre elegância e brutalidade mecânica”, escreveu um fã. Outro comentou: “O Macan era o Porsche acessível, e agora vai virar mais um carro elétrico sem alma?”

Por outro lado, analistas da indústria entendem o movimento como coerente com as exigências ambientais globais e com a tendência do mercado. Em um cenário de regulamentações mais rígidas sobre emissões e pressão de rivais como Tesla, Rivian e BYD, as montadoras tradicionais precisam se adaptar rapidamente.

O que vem por aí?

Com essa mudança, a Porsche deverá concentrar seus esforços nas plataformas elétricas PPE e J1, além de continuar desenvolvendo versões híbridas de modelos consagrados como o 911 e o Cayenne. O objetivo é preservar a identidade esportiva da marca, mas com menor impacto ambiental.

De acordo com uma matéria do portal The Sun, a transição será gradual: o Panamera e o Macan a combustão devem sair de cena ao longo de 2025, com o encerramento das vendas em alguns mercados já no segundo semestre.

Curiosamente, há especulações de que a Porsche poderá trazer de volta esses nomes futuramente, em versões elétricas com design nostálgico — uma tendência que já conquistou outras marcas premium. Até lá, resta apenas dar adeus com respeito a dois ícones que marcaram uma geração.