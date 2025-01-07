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Uma regra simples que reduz acidentes: como funciona a Lei do Farol?

Carros

Закон о маяке: безопасность на дорогах Бразилии

Закон 14,071/2020 , широко известный как Закон о маяках , был создан с целью повышения безопасности на бразильских автомагистралях. Этот закон требует от водителей включать ближний свет фар в течение дня в определенных условиях, что способствует улучшению видимости и снижению риска несчастных случаев.

ксеноновые фары автомобиля
Photo: Wikipedia by Ford Motor Company, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
ксеноновые фары автомобиля

Как работает Закон о маяках?

Основное правило закона — обязательное использование ближнего света фар в дневное время на однополосных магистралях , особенно на участках за пределами городской черты. Однако это требование не распространяется на транспортные средства, оборудованные дневными ходовыми огнями (ДХО) , которые уже обеспечивают достаточную видимость.

Правила различаются в зависимости от типа шоссе:

  • Однополосные автомагистрали: ближний свет фар обязателен в течение дня, за исключением транспортных средств с ДХО.
  • Двухполосные автомагистрали: Использование фар в дневное время не является обязательным.
  • Использование в ночное время: Независимо от типа шоссе, использование ближнего света фар в ночное время обязательно.

Преимущества закона о маяках

Реализация Закона о маяках положительно влияет на безопасность дорожного движения, в том числе:

  1. Повышенная видимость: включенные фары помогают водителям заметить другие транспортные средства, особенно в условиях плохой видимости, таких как туман или дождь.
  2. Снижение количества аварий: улучшенная видимость позволяет быстрее реагировать, снижая вероятность столкновений.
  3. Осведомленность и ответственность: Закон поощряет более безопасную практику среди водителей, поощряя повышенное внимание при вождении.

Дневные ходовые огни (ДХО): что это такое и как они работают?

ДХО — это фары , которые включаются автоматически при запуске автомобиля и предназначены для улучшения видимости в дневное время. Эта технология освобождает автомобили, оснащенные ею, от обязанности использовать ближний свет фар на однополосных магистралях в дневное время.

Однако при неблагоприятных погодных условиях, таких как дождь, туман или туман, использование ближнего света фар рекомендуется для всех транспортных средств, независимо от того, есть ли у них ДХО.

Обслуживание фар: важно для безопасности

Регулярное техническое обслуживание фар необходимо для обеспечения их эффективности. Выровненные фары с достаточной яркостью помогают избежать штрафов и способствуют более безопасному движению, принося пользу не только водителю, но и всем участникам дорожного движения.

Краткое изложение основных правил:

  • Обязательно: Включение фар ближнего света в дневное время на однополосных автомагистралях (кроме автомобилей с ДХО).
  • Опционально: использование фар ближнего света в дневное время на дорогах с двусторонним движением.
  • Важно: ближний свет ночью на любой дороге.
  • Рекомендуется: фары ближнего света в дождь, туман или туман, даже для автомобилей с ДХО.

Этот закон является важной вехой в обеспечении безопасности дорожного движения в Бразилии. Способствуя повышению видимости, особенно на однополосных автомагистралях, он способствует снижению количества аварий и повышению безопасности дорог для всех.

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Author`s name Petr Ermilin
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