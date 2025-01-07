Uma regra simples que reduz acidentes: como funciona a Lei do Farol?

Закон 14,071/2020 , широко известный как Закон о маяках , был создан с целью повышения безопасности на бразильских автомагистралях. Этот закон требует от водителей включать ближний свет фар в течение дня в определенных условиях, что способствует улучшению видимости и снижению риска несчастных случаев.
Основное правило закона — обязательное использование ближнего света фар в дневное время на однополосных магистралях , особенно на участках за пределами городской черты. Однако это требование не распространяется на транспортные средства, оборудованные дневными ходовыми огнями (ДХО) , которые уже обеспечивают достаточную видимость.
Правила различаются в зависимости от типа шоссе:
Реализация Закона о маяках положительно влияет на безопасность дорожного движения, в том числе:
ДХО — это фары , которые включаются автоматически при запуске автомобиля и предназначены для улучшения видимости в дневное время. Эта технология освобождает автомобили, оснащенные ею, от обязанности использовать ближний свет фар на однополосных магистралях в дневное время.
Однако при неблагоприятных погодных условиях, таких как дождь, туман или туман, использование ближнего света фар рекомендуется для всех транспортных средств, независимо от того, есть ли у них ДХО.
Регулярное техническое обслуживание фар необходимо для обеспечения их эффективности. Выровненные фары с достаточной яркостью помогают избежать штрафов и способствуют более безопасному движению, принося пользу не только водителю, но и всем участникам дорожного движения.
Этот закон является важной вехой в обеспечении безопасности дорожного движения в Бразилии. Способствуя повышению видимости, особенно на однополосных автомагистралях, он способствует снижению количества аварий и повышению безопасности дорог для всех.
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