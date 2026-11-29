O peso argentino forte e o PIB que encolhe: a receita de Milei que pode estar falhando

Em Buenos Aires, o horizonte econômico mudou de cor nos últimos meses. O que parecia uma virada radical sob a gestão de Javier Milei transformou-se, aos olhos de muitos analistas, em um ciclo de desgaste. A Argentina caminha para uma recessão técnica, cenário que se consolida após duas quedas consecutivas do Produto Interno Bruto (PIB). A confirmação definitiva está agendada para 16 de dezembro, com a divulgação dos dados do terceiro trimestre, mas os sinais já são claros: indicadores preliminares apontam para uma retração de 1,8%, seguindo a queda de 0,6% registrada no trimestre anterior.

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Para Roberto Luis Troster, economista argentino radicado no Brasil e ex-economista-chefe da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), a receita prescrita pelo governo mileista contava com dois erros fundamentais de dosagem. O primeiro foi o excesso nos cortes de gastos públicos. O segundo, a insistência em manter o peso argentino valorizado. "O ajuste era necessário, a eliminação do déficit fiscal era correta", admite Troster. "Mas os cortes foram exagerados. Reduzir gastos em setores sensíveis prejudicou a base da economia e, consequentemente, a relação do governo com a população".

Austeridade que atinge o consumidor e o produtor

O consumo das famílias representa dois terços do PIB argentino. Quando o cidadão deixa de comprar, o efeito dominó é imediato. Segundo Troster, indústria e comércio foram as categorias que mais sentiram o peso da austeridade. Em setembro, dez dos quinze setores econômicos registraram queda no acumulado do ano. A retração não é apenas estatística; ela traduz a perda de poder de compra de quem depende de salários e pequenos negócios.

Ao mesmo tempo, a inflação continua a corroer as margens. Embora o governo tenha iniciado o mandato em dezembro de 2023 com promessas de estabilidade, os dados de 2026 mostram um quadro difícil. A avaliação negativa de Milei saltou de 33,7% para 57,7% em novembro, segundo a CB Global Data. O desemprego permanece elevado, e a melhora inicial nos indicadores parece ter atingido um teto baixo, longe de gerar o crescimento amplo que a população esperava.

Na avaliação do especialista, a economia argentina depende fortemente dos setores de petróleo e gás. Sem essa contribuição específica, o desempenho do país seria ainda mais fraco. O crescimento, quando existe, é concentrado em nichos e não se espalha para a maioria das cadeias produtivas. É uma economia de enclaves de eficiência cercada por um mar de dificuldades estruturais.

O peso forte e o paradoxo da competitividade

O segundo ponto central da crítica de Troster é a política cambial. Milei busca manter o peso forte para conter a inflação. A lógica é simples em teoria: uma moeda valorizada torna as importações mais baratas e limita a pressão de preços interna. Na prática, porém, o efeito colateral é devastador para a produção nacional.

Com o peso caro, os argentinos ganham poder de compra no exterior, o que incentiva viagens e o consumo de importados. Ao mesmo tempo, os produtos fabricados no país perdem competitividade. Setores como indústria, comércio e construção civil sofrem diretamente. Para manter essa paridade, o governo precisou intervir no mercado cambial, utilizando títulos e contratos futuros vinculados ao dólar. Essa intervenção, segundo Troster, pressiona os juros e encarece o crédito, criando um círculo vicioso onde o custo do dinheiro alto inibe o investimento e a produção.

"O governo exagerou na valorização cambial", afirma o economista. A correção desse desequilíbrio, na sua visão, é essencial para recuperar a capacidade produtiva local, gerar exportações que tragam dólares de forma orgânica e aumentar as reservas internacionais. Enquanto isso, a economia argentina enfrenta um inverno duplo: o da austeridade fiscal e o da perda de competitividade industrial, com as eleições presidenciais se aproximando e a população buscando respostas concretas para o bolso e o trabalho.