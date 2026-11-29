Ibovespa fez a melhor semana pós-eleição: a mudança no comando da Fazenda que acendeu o sinal verde no mercado

Na arquitetura do Estado brasileiro, a figura do ministro da Fazenda raramente é apenas um burocrata de topo; ela funciona como o termômetro da estabilidade fiscal e, por extensão, da confiança do mercado. A transição para o quarto mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ganhou um eixo central com a escolha de Luiz Carlos Trabuco Cappi para comandar a pasta. E foi para orquestrar essa passagem de bastão que o secretário-executivo Rogério Ceron, atual rosto técnico da gestão financeira, assumiu o comando da transição, iniciando nos próximos dias um ciclo de conversas que vai muito além do mero cumprimento de formalidades.

Photo: Pravda.Ru Бразильский реал - банкноты и монеты

A dinâmica que se instala entre Ceron e Trabuco é, na prática, uma negociação de prioridades. Segundo informações de integrantes do Ministério da Fazenda, o processo será alinhado ao atual ministro Dario Durigan, mas o foco principal está em desenhar o roteiro da agenda econômica do novo governo. Não se trata apenas de entregar pastas, mas de calibrar o tom das políticas que devem definir os próximos anos: desde a sustentabilidade das contas públicas até a regulação de mercados emergentes.

Para entender o peso dessa mudança, é preciso olhar para a origem do escolhido. Trabuco, presidente do Conselho de Administração do Bradesco, carrega consigo uma marca de mercado que contrasta com a tradição partidária que costuma dominar a Esplanada dos Ministérios. Sua chegada não foi recebida apenas como uma nomeação política, mas como um sinal técnico. O Ibovespa registrou sua melhor semana desde o primeiro turno das eleições, e o dólar caiu 7%, fechando em R$ 5,51. A leitura imediata foi clara: o mercado interpretou a indicação de Trabuco como uma promessa de disciplina fiscal mais rigorosa, um movimento que, segundo o próprio futuro ministro, visa recuperar o controle do Orçamento sem o recurso inflacionário do aumento de impostos.

Diante do desafio de equilibrar as contas públicas e conter a trajetória de alta da dívida, a estratégia de Trabuco passa por uma revisão detalhada dos benefícios tributários e cortes de despesas. A lógica, no seu diagnóstico, é que a melhora na trajetória da dívida é o pré-requisito para a queda dos juros. Em um país onde o custo do crédito segue sendo um dos maiores entraves ao crescimento, essa é uma proposta que fala diretamente à realidade do empresário e do consumidor, ainda que a distância entre a intenção declarada e a execução prática em Brasília continue sendo a incógnita histórica da gestão pública brasileira.

Os temas que Ceron e Trabuco devem dissecar nas próximas semanas incluem questões tributárias complexas, o mercado de carbono, assuntos regulatórios e a estratégia de emissões e gestão da dívida. É um cardápio que exige não apenas conhecimento técnico, mas uma capacidade de navegar por um cenário político fragmentado. A escolha de Trabuco indica que o presidente Lula pretende adotar um ajuste fiscal mais austero em sua próxima gestão, o que já começa a gerar atritos e críticas dentro do próprio PT, partido que historicamente resistiu a cortes em gastos sociais e investidores públicos.

Com o anúncio do ministro da Fazenda, Lula dá o pontapé inicial na montagem da equipe de seu quarto mandato. A expectativa é de que, nos próximos dias, outras peças importantes do tabuleiro sejam confirmadas. Camilo Santana (PT) deve assumir a Casa Civil, enquanto Geraldo Alckmin (PSB) deixaria a vice-presidência para comandar o novo Ministério da Segurança Pública, uma mudança que altera a hierarquia e as responsabilidades do atual governo.

O que permanece e o que muda

O ministro Bruno Moretti deve continuar à frente do Planejamento e Orçamento. Sua permanência é relevante porque ele foi o arquiteto do primeiro pacote de medidas de ajuste fiscal aprovado pelo Congresso na última segunda-feira, 23, com um impacto estimado em R$ 50 bilhões para o próximo ano. Essa continuidade sugere que a base técnica da austeridade já aprovada não será derrubada, mas possivelmente aprofundada. Da mesma forma, Alexandre Padilha seguiria no comando da Saúde, mantendo uma das pastas mais sensíveis politicamente sob a tutela direta do governo. Para equilibrar a base aliada, partidos de centro que integraram o terceiro mandato de Lula devem manter presença na Esplanada a partir de 2027. O MDB, por exemplo, seguiria com o Ministério dos Transportes — o governo chegou a oferecer a pasta da Previdência, mas o partido optou por manter a área dos Transportes, que já comanda. O PSD, por sua vez, continuaria com a Agricultura, pasta que já administra hoje. Essa distribuição de cargos não é apenas uma questão de clientelismo, mas um mecanismo de coesão institucional. Ao manter ministros experientes e distribuir pasta-chave para aliados de peso, o governo busca criar uma rede de sustentação para as medidas fiscais que, inevitavelmente, trarão desconforto para diversos setores da economia e da sociedade. A tarefa de Ceron e de seu sucessor, portanto, é transformar essa estrutura política em resultados mensuráveis. Enquanto o mercado celebra a sinalização de ordem, o desafio de quem está dentro da máquina pública é lidar com a complexidade de executar reformas em um sistema legislativo que exige consenso constante. A transição que começa agora é o ensaio para o grande teste da governabilidade econômica brasileira no próximo ciclo.}