O cofrinho do brasileiro ganhou R$ 10 bi: por que o Tesouro Direto virou refúgio em 2026

Para o trabalhador brasileiro que busca segurança em tempos de incerteza, o mês de outubro de 2026 deixou uma marca histórica nos registros da economia doméstica. O Tesouro Direto, plataforma que permite a pessoas físicas comprarem títulos públicos diretamente do governo, alcançou o maior volume de vendas para um mês de outubro já registrado. O total somado foi de R$ 10,57 bilhões, um resultado que, embora não tenha batido o recorde absoluto de vendas do ano — estabelecido em agosto com R$ 15 bilhões -, representou um salto de 47,15% em relação ao mesmo período do ano anterior.

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Os números, divulgados pelo Tesouro Nacional na sexta-feira (27), revelam uma mudança de comportamento nos mercados financeiros brasileiros. Não se trata apenas de especulação de grandes institutos; é o reflexo de uma população que, diante da taxa básica de juros — a Selic — mantida em 13,75% ao ano, decidiu priorizar a renda fixa. A lógica é simples e concreta: com juros altos, o dinheiro parado rende menos do que o dinheiro aplicado em títulos indexados à taxa Selic, como as Letras Financeiras do Tesouro (LFT) e o novo Tesouro Reserva.

O protagonismo nesse movimento coube aos títulos vinculados aos juros básicos, que responderam por 48,4% do total vendido no mês. Dentre eles, destaque para as tradicionais LFT, que somaram R$ 3,85 bilhões, e para o Tesouro Reserva, lançamento recente que funciona como uma aplicação de liquidez diária, semelhante às "caixinhas" dos bancos digitais, atraindo R$ 1,26 bilhões em vendas. Essa preferência indica que muitos investidores estão priorizando a liquidez e a rentabilidade imediata, evitando riscos maiores em um cenário macroeconômico ainda sensível.

Contudo, a busca por proteção contra a inflação também ganhou espaço. Os papéis corrigidos pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) corresponderam a 20,7% das vendas, impulsionados pela expectativa de alta dos preços nos próximos meses. Já os títulos prefixados, com taxas definidas na emissão, representaram 22,4% do total. Essa diversificação no portfólio dos investidores pessoais sugere uma busca equilibrada entre ganho de poder de compra e aproveitamento da juro elevado.

A massa crítica desses ativos continua a crescer a um ritmo acelerado. O estoque total de títulos em poder de pessoas físicas no Tesouro Direto atingiu R$ 285,25 bilhões ao final de outubro, um aumento de 41,93% em um ano. Para se ter uma ideia da escala, isso significa que o valor total investido supera o Produto Interno Bruto (PIB) de diversos estados brasileiros menores e é equivalente a mais de 0,7% do PIB nacional, demonstrando a relevância desse instrumento na captação de recursos para o Estado.

Democratização do investimento

O dado mais eloquente, talvez, esteja na origem desses recursos. De um total de 1.222.698 operações de vendas realizadas em outubro, 80,2% foram de até R$ 5 mil. As aplicações de até R$ 1 mil sozinhas responderam por 58,4% das transações. O valor médio por operação foi de R$ 8.634,05. Isso confirma que o Tesouro Direto cumpre sua missão original, criada em 2002: permitir que o pequeno investidor, o assalariado e o pequeno empreendedor participem do mercado financeiro sem precisar de fortunas iniciais ou de intermediários caros.

O número de participantes também refletiu essa popularização. Em outubro, 350.550 novos investidores entraram no programa, levando o total de cadastrados a mais de 37 milhões. No entanto, o que mais chama a atenção é o crescimento dos investidores ativos — aqueles com operações em aberto -, que subiram 22,41% em 12 meses, chegando a quase 4 milhões de pessoas. Esses são os agentes que, de fato, movimentam o mercado e oferecem liquidez ao governo federal, que usa os recursos para financiar suas despesas e honrar compromissos, como o pagamento de aposentadorias via Tesouro Renda+, que representou 7,2% das vendas do mês.

Os investidores também estão fazendo escolhas estratégicas sobre o prazo. Quase metade das vendas (47,9%) foram em títulos de até cinco anos, enquanto 24,9% referem-se a papéis de cinco a dez anos. Apenas 20,3% das compras foram em títulos de longo prazo (acima de dez anos). Essa cautela no prazo é típica de economias em fase de normalização de juros, onde os agentes preferem manter a flexibilidade para realocar seus recursos conforme as condições mudam.

No fundo, o recorde de outubro do Tesouro Direto não é apenas uma estatística de mercado; é um termômetro da confiança do cidadão comum na capacidade do Estado de honrar seus compromissos financeiros, ao mesmo tempo em que busca proteger sua renda do desgaste da inflação. Em um país onde a poupança formal historicamente é baixa e o acesso ao crédito bancário é caro, o Tesouro Direto emerge como uma via de estabilização financeira para milhões de brasileiros, transformando a dívida pública em uma ferramenta de organização da vida pessoal e familiar.