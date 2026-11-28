Lavoura cheia, bolso vazio: a armadilha que freia o PIB agropecuário em 2027

Enquanto as lavouras prometem volume, o bolso do produtor aperta. É nessa fratura entre a terra fértil e o caixa vazio que se esconde a nova equação da economia brasileira. As projeções do mercado financeiro indicam que o Produto Interno Bruto (PIB) da agropecuária voltará a crescer em 2027, mas a velocidade dessa expansão será significativamente menor do que nos anos recentes.

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A pergunta que se impõe não é apenas se o país produzirá, mas se essa produção terá força suficiente para arrastar o resto da economia, como tradicionalmente ocorre após uma boa safra. A resposta, para muitos especialistas, é que o impulso será abafado pelo peso de custos elevados, crédito caro e uma inadimplência que se torna crônica.

É preciso distinguir com precisão o que está sendo medido. O PIB da agropecuária, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), foca na atividade direta no campo: o que nasce da terra e do gado. Já o PIB do agronegócio, apurado pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) da Universidade de São Paulo (USP) com apoio da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), abrange a cadeia inteira — insumos, indústria, serviços e distribuição.

Essa distinção técnica revela uma realidade material desconfortável: é possível que a lavoura cresça, mas que a rentabilidade do produtor despenque, limitando o efeito multiplicador sobre a economia nacional. Quando o agricultor não tem lucro, ele não compra máquinas, não contrata serviços e não movimenta o comércio local. A produção existe, mas a riqueza não se distribui.

Os sinais de alerta ficaram inescapáveis com o balanço do terceiro trimestre do Banco do Brasil. O documento apontou um aumento alarmante na inadimplência da carteira rural e uma queda de 67,5% no lucro líquido ajustado da instituição. Não se trata apenas de uma flutuação de mercado, mas de uma erosão da capacidade financeira do setor. Economistas consultados pelo Estadão/Broadcast projetam que o crescimento do PIB agropecuário, de pouco mais de 3% neste ano, descole para cerca de 1% em 2027. Essa desaceleração ocorre num cenário macroeconômico onde a economia brasileira já convive há tempos com juros altos, que encarecem o capital de giro e travam investimentos.

A tensão entre volume e margem

Rodolfo Margato, economista da XP Investimentos, estima um crescimento de 3,5% para a agropecuária em 2026, caindo para 1% no ano seguinte. Para ele, as janelas de plantio, especialmente da soja, foram favoráveis segundo a maioria dos especialistas, mas os riscos climáticos persistem. O problema, ressalta, não está necessariamente na quantidade produzida, mas na estrutura de custos.

"O crédito mais restrito, a alta da inadimplência e o aumento das recuperações judiciais reduzem, ao longo do tempo, a capacidade de investimento dos produtores”, analisa.

Na sua visão, esses fatores impedem que o setor atinja seu potencial de arraste, resultando num crescimento baixo e frágil.

"A menor renda dos trabalhadores e das pessoas direta ou indiretamente afetadas pelo setor, somada à pressão dos custos de energia, fertilizantes e outros insumos, limita o transbordamento para outras atividades”, explica Margato. É a economia verbal de um cenário difícil: há produção, mas há menos consumo derivado dela. O trabalhador rural, o técnico, o transportador — todos sentem o peso de uma rentabilidade que não se traduz em renda disponível.

Do outro lado do espectro de expectativas, Sergio Vale, economista-chefe da MB Associados, oferece uma perspectiva ligeiramente mais otimista, prevendo uma alta de 4% no PIB agropecuário em 2027. Contudo, ele não ignora os perigos. Vale destaca as incertezas climáticas, com o fenômeno do El Niño pairando sobre a safra de soja. "É uma produção muito arriscada”, admite. Para ele, o único fator que ainda oferece algum alívio é o câmbio depreciado, que aumenta as receitas em dólar das exportações. Essa depreciação da moeda, ao elevar o valor das vendas externas, injeta recursos que podem, em maior ou menor grau, transbordar para outras atividades da economia, mitigando parcialmente o impacto dos custos internos elevados.

O pessimismo estrutural

Na ponta mais sombria das previsões está Silvia Matos, coordenadora do Boletim Macro do FGV Ibre. Para ela, o cenário de 2027 não é de desaceleração, mas de contração: uma queda de 1,4% no PIB agropecuário. A visão de Matos é a mais dura porque ataca a raiz da questão: a combinação de clima desfavorável com a explosão de preços de combustíveis, fertilizantes e insumos. "Apesar da produção, há menos rentabilidade”, afirma. Ela argumenta que os dados de 2026 já mostram um descolamento perigoso entre o que é produzido e o que é ganho. Em sua análise, a relação entre o PIB da agropecuária e o PIB do agronegócio tende a piorar em 2027, indicando que a cadeia produtiva como um todo está sofrendo mais do que o campo isolado.

Essa divergência entre os indicadores não é nova, mas seus padrões mudam e revelam a saúde real do setor. Em 2023, por exemplo, o PIB da agropecuária avançou 16,3%, enquanto o do agronegócio recuou 4,23%. No ano seguinte, o inverso ocorreu: a agropecuária caiu 3,7%, mas o agronegócio cresceu 1,71%. Em 2022, ambos recuaram. Em 2025, ambas as medidas avançaram, com o agropecuário subindo 11,7% e o agronegócio, 12,56%. Essas oscilações mostram que a atividade no campo e a cadeia produtiva ao redor nem sempre caminham juntas. Quando os custos sobem demais, a produção pode até crescer em volume, mas o lucro — que é o que financia a próxima safra e movimenta a economia — desaparece. O produtor que planta sem lucro está, na prática, produzindo para o prejuízo, e é aí que a economia brasileira começa a perder fôlego.