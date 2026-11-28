B3 lidera consórcio histórico: infraestrutura compartilhada elimina barreiras antigas

Na sexta-feira, 27 de novembro de 2026, sete grandes instituições do sistema financeiro brasileiro tomaram uma decisão que transcende o mero anúncio tecnológico. A B3, junto com Bradesco, BTG Pactual, Itaú Unibanco, Safra, Santander e XP, anunciaram a criação da Open BRL, uma stablecoin atrelada ao Real. O objetivo é claro: construir uma espinha dorsal digital comum para que bancos, corretoras e a bolsa de valores consigam conversar, transferir valores e simplificar a logística financeira de um mercado que, por décadas, operou em silos.

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Em termos técnicos, trata-se de um ativo digital cujo valor é mantido vinculado à moeda nacional. Mas a arquitetura por trás da Open BRL revela uma divisão de responsabilidades estratégica. O Banco B3 assume a emissão do ativo, enquanto a bolsa B3 cuida da operação tecnológica. As outras instituições bancárias e de investimentos não ficam de fora: elas colaboram no desenvolvimento das integrações e na avaliação de casos de uso práticos. É uma engenharia de infraestrutura onde cada peça sabe qual é a sua função.

Interoperabilidade como necessidade vital

O coração dessa iniciativa não é a criptomoeda em si, mas a interoperabilidade. Atualmente, o sistema financeiro brasileiro é um mosaico de plataformas tecnológicas diferentes. Cada instituição tem seus sistemas, seus protocolos e suas burocracias. A Open BRL busca criar uma camada comum que permita que essas instituições se conectem e movimentem valores entre si com eficiência.

Para quem vive do dia a dia dos negócios, isso significa menos atrito. Menos tempo perdido em conciliações bancárias, menos gargalos em pagamentos interinstitucionais e uma base mais sólida para o desenvolvimento de novas aplicações financeiras. A B3 destaca que essa infraestrutura comum permitirá avançar na agenda de ativos digitais de forma coordenada, atendendo às necessidades reais do mercado e não apenas às tendências passageiras do setor.

Luis Masagão, vice-presidente de Produtos e Clientes da B3, resumiu o espírito da iniciativa em comunicado: "A construção de uma infraestrutura comum, desenvolvida de forma colaborativa, permite avançar nessa agenda de maneira coordenada e criar condições para que novas aplicações sejam desenvolvidas a partir das necessidades do mercado”. A frase tem o peso de quem sabe que a inovação, no setor financeiro, só funciona quando é prática, segura e aceita por todos os players.

A expectativa é que a Open BRL comece a operar já no primeiro trimestre de 2027, conforme afirmou Masagão em entrevista ao Valor Econômico. Isso dá pouco menos de cinco meses para que a infraestrutura seja ajustada, testada e colocada à disposição do mercado. Para o Brasil, que busca modernizar seu sistema de pagamentos e ganhar competitividade internacional, essa é mais do que uma aposta em tecnologia: é um movimento para tornar a economia mais fluida, transparente e acessível para quem faz o dinheiro girar.