Algarve é o terceiro maior 'pomar' da UE, atrás apenas da Itália e da Martinica

No mapa agrícola da União Europeia, o Algarve não é apenas o destino do sol e do turismo; é, acimamente, um pomar a céu aberto que sustenta uma parte vital da economia regional. Dados recentes do Eurostat revelam que, em 2024, os frutos representaram 77,6% do valor total da produção agrícola da região, colocando o sul de Portugal no pódio das regiões europeias onde a fruta domina a paisagem produtiva.

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A hegemonia da fruta no sul

A especialização do Algarve é notável. A região ocupa a terceira posição entre as nove regiões da UE onde a fruta ultrapassa a metade do valor da produção agrícola total. Apenas a província autónoma de Bolzano, em Itália (80,8%), e a ilha francesa da Martinica (78,7%) registaram percentagens mais elevadas. Esta concentração revela a vocação do terreno algarvio e a aposta num modelo de produção intensiva que, embora lucrativa, torna a economia local dependente das flutuações do mercado de frescos e das condições climatéricas.

O contraste das escalas

Enquanto o Algarve se destaca pela proporção de fruta na sua produção, a dimensão absoluta do negócio agrícola na Europa revela abismos de escala. O valor total da produção agrícola na UE em 2024 ascendeu a 533 mil milhões de euros, mas a riqueza está longe de estar distribuída de forma equitativa.

Existem regiões que operam como verdadeiros gigantes industriais do campo. A Andaluzia, em Espanha, lidera com uma produção que atinge os 16,7 mil milhões de euros, seguida pela Bretanha, em França (10,7 mil milhões), e pelas regiões de Weser-Ems, na Alemanha, e Lombardia, em Itália, ambas com 9,6 mil milhões de euros. Aqui, a agricultura deixa de ser apenas a gestão da terra para se tornar uma máquina de produção de larga escala.

A anatomia da produção europeia

Ao analisar o ecossistema agrícola europeu, percebe-se que o continente mantém um equilíbrio quase rigoroso entre a terra e o gado. De acordo com os números do serviço estatístico da UE, a produção vegetal representa 50,5% do valor total (269 mil milhões de euros), enquanto a produção animal contribui com 41% (218,3 mil milhões de euros). O restante valor é preenchido por serviços agrícolas e atividades secundárias.

Para o Algarve, este cenário sublinha a importância estratégica da fruta: num continente onde a produção vegetal e animal dividem o protagonismo, o sul de Portugal optou por transformar a sua terra num motor especializado, onde a fruta não é apenas um complemento, mas a espinha dorsal da sua atividade agrícola.