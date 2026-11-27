Moçambique: KPMG divulga ranking das 100 maiores empresas com emprego em queda

O relatório da KPMG sobre as 100 maiores empresas de Moçambique apresenta um retrato nítido de uma economia em tensão: o volume de negócios agregado fixou-se em 614 mil milhões de meticais, mas o número de trabalhadores caiu 1,63%, para 58 458 pessoas. Os activos totais cresceram 4% face ao exercício anterior, segundo dados divulgados nesta quinta-feira pela firma de consultoria. O cenário económico de 2025 foi marcado por fenómenos climáticos adversos, restrições de financiamento e perturbações sociais associadas ao período pós-eleitoral, factores que condicionaram a circulação de mercadorias, a produção e a confiança dos agentes económicos.

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O peso da mineração e a liderança da Vulcan

A Vulcan Moçambique, operadora no sector mineiro na província de Tete, manteve a liderança do ranking em volume de negócios. Este resultado reflecte o peso estrutural da mineração na economia moçambicana e nas exportações. No entanto, como sublinhou Mukesh Kumar, director-executivo da empresa, a dimensão financeira não é o único critério de sucesso. "As melhores empresas não se distinguem apenas por colocar a indústria aqui. Importa perceber como contribuem para o desenvolvimento económico, promovem o desenvolvimento local, beneficiam a sociedade e projectam o orgulho de Moçambique a nível global”, afirmou. A distinção da Vulcan coloca em perspectiva a relação entre a extracção de recursos naturais e o impacto social concreto, um tema central na discussão sobre a transformação económica do país.

Logística e inovação seguradora

O Terminal de Carvão da Matola foi distinguido como a "melhor empresa do ano”, uma categoria que mede a avaliação global de desempenho, e não necessariamente a escala de volume de negócios. O prémio destaca o papel crítico da logística e das infraestruturas na competitividade da economia. A eficiência dos terminais e a ligação entre os centros de produção e os mercados de destino são determinantes para reduzir custos e aumentar a capacidade exportadora. No ramo dos seguros, a Índico Seguros destacou-se pela maior variação positiva do volume de negócios. Ruben Chivale, director-geral da empresa, atribuiu o crescimento a um foco rigoroso na satisfação dos clientes, transparência e inovação, mesmo num ano de desafios sectoriais. "Conseguimos crescer a um ritmo acelerado, mantendo o foco na satisfação dos clientes, na transparência e na inovação. É motivo de orgulho para os colaboradores e de gratidão especial para os clientes”, declarou.

O desafio da inclusão e da transformação local

Daniel Chapo, Presidente da República, participou na cerimónia de apresentação da 28.ª edição da pesquisa e apelou às grandes empresas para que integrem micro, pequenas e médias empresas (MPME) nas suas cadeias de fornecimento.

"Resistir não basta. É preciso inovar para crescer. E crescer não basta. É preciso transformar crescimento em desenvolvimento inclusivo”, afirmou o Chefe de Estado.

Chapo defendeu a necessidade de transformar matérias-primas dentro do país, apontando que, enquanto os sectores financeiro e de transportes cresceram, a indústria registou uma redução superior a 8%. O conteúdo local deve ser, segundo ele, um instrumento de inclusão económica, garantindo que os benefícios dos grandes investimentos cheguem a mais empresas moçambicanas, através de contratos acessíveis, previsibilidade nas aquisições e transferência de conhecimento.

Continuidade do ranking e perspectivas

Agostinho Vuma, presidente da FUNDEC, sublinhou que a iniciativa das 100 maiores empresas nunca foi interrompida, embora a publicação pública e as cerimónias tenham sido suspensas em anos anteriores. "Estamos hoje na 28.ª edição. Esta iniciativa desafia as pequenas empresas para que amanhã sejam médias, as médias para que se tornem grandes e as grandes para que continuem a promover o bem-estar da sociedade moçambicana”, afirmou Vuma.

O ranking inclui empresas estratégicas como a Electricidade de Moçambique (EDM), a Hidroeléctrica de Cahora Bassa (HCB) e a Empresa Nacional de Hidrocarbonetos (ENH), ilustrando a diversidade sectorial da economia. Os dados da KPMG expõem uma contradição central do crescimento recente: a expansão dos activos e do volume de negócios não se traduziu automaticamente em maior absorção de mão-de-obra. O desafio para o próximo ciclo económico é converter esta actividade em emprego de qualidade, alargar a base de fornecedores nacionais e fortalecer a capacidade produtiva local, garantindo que o crescimento das grandes empresas tenha efeitos multiplicadores sobre a vida material das famílias moçambicanas.