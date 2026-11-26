Decisão que divide Europa: perfil técnico assume liderança do BCE após retirada holandesa

O economista espanhol Pablo Hernández de Cos foi indicado como sucessor de Christine Lagarde na presidência do Banco Central Europeu (BCE). A atual presidente deixará o cargo em 7 de fevereiro de 2027, meses antes do término do seu mandato, movimento que ela justifica pela intenção de participar livremente do debate político nas eleições presidenciais francesas de abril daquele ano.

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A nomeação de Hernández de Cos, consolidada após os Países Baixos retirarem a candidatura de Klaas Knot, conta agora com o apoio formal de França e Alemanha.

Aos 55 anos, o ex-governador do Banco de Espanha e atual diretor do Banco de Pagamentos Internacionais (BIS) é reconhecido por um perfil técnico e moderado. A escolha de seu nome, que ainda passará por consultas interinstitucionais antes da decisão formal pelo Conselho Europeu em dezembro, marca um contraste em relação aos últimos oito anos, período em que a liderança do BCE foi exercida com orientação marcadamente política.

A ascensão de um perfil classificado como "pomba" à liderança do BCE pode sinalizar uma mudança na balança de poder entre as vertentes ortodoxa e expansionista da política monetária europeia. Caso a inflação na zona euro apresente sinais de estabilidade ou desaceleração, a gestão de Hernández de Cos poderia favorecer uma política menos rigorosa de juros, o que beneficiaria Estados-membros com maiores níveis de endividamento público.

A viabilidade dessa estratégia, contudo, dependerá da capacidade do novo presidente em conciliar as demandas desses países com a necessidade de manter a credibilidade do BCE diante de mercados ainda sensíveis às oscilações de preços e às divergências fiscais entre o norte e o sul do bloco.