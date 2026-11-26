Brasil planeja emitir panda bonds e captar até 5 bilhões de yuans na China

O governo brasileiro está prestes a realizar sua estreia no mercado de capitais da China continental com a emissão de panda bonds - títulos de dívida pública denominados em yuan. A operação, prevista para a próxima semana, visa captar até 5 bilhões de yuans (aproximadamente US$ 750 milhões). Caso a transação seja concretizada, o Brasil se tornará o primeiro país da América Latina a emitir papéis soberanos nesta modalidade.

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Diferente de emissões em praças como Hong Kong ou Taiwan, estes títulos serão lançados no mercado onshore chinês. A estrutura inicial prevê prazos de vencimento de três e cinco anos, embora esses termos possam ser ajustados conforme a demanda real dos investidores durante a oferta.

A coordenação e a subscrição do processo estão a cargo do Bank of China, com o suporte institucional do Bank of Communications, China International Capital Corporation, HSBC Bank China e ICBC.

Embora seja a primeira vez para o Tesouro Nacional, o caminho já foi trilhado pelo setor corporativo brasileiro. Empresas como a Suzano já utilizaram ou planejam utilizar os panda bonds como alternativa de financiamento, aproveitando a liquidez do mercado asiático.

O movimento ocorre em um cenário de forte expansão do mercado de títulos na China. De acordo com dados do Banco Central da China, divulgados pelo jornal China Daily, o primeiro semestre deste ano registrou a emissão de 160 bilhões de yuans (cerca de R$ 121 bilhões), o que representa um crescimento de 69% em relação ao mesmo período do ano anterior.

A estratégia brasileira acompanha uma tendência global de diversificação de fontes de financiamento soberano. Países como Rússia, Hungria, Paquistão, Indonésia, Cazaquistão e Quênia já realizaram ou planejam operações semelhantes. Para dar dimensão ao crescimento desse instrumento, dados compilados pela Bloomberg mostram que, enquanto em 2015 foram registradas apenas seis emissões, o ano de 2025 já contabiliza 36 operações entre títulos soberanos e privados.