Governo brasileiro classifica como descabida proposta dos EUA de taxar aeronaves brasileiras

O governo brasileiro reagiu fortemente à proposta dos Estados Unidos de taxar a importação de aeronaves brasileiras, classificando a medida como contrária às práticas globais do setor. O vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou que a intenção de Washington de aplicar tarifas é "descabida", argumentando que a aviação é um segmento estratégico que, historicamente, opera sob regimes de isenção para compensar seus altíssimos custos operacionais.

Photo: Wikimedia Commons by Joao Carlos Medau, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ EMBRAER E190AR

O ponto central do conflito é a proposta do Escritório do Representante Comercial dos EUA (USTR), divulgada na última quarta-feira (25), que prevê a aplicação de uma tarifa de 10% sobre aeronaves prontas importadas do Brasil. A medida marca o fim de uma isenção que protegia o fluxo comercial entre os dois países.

Para Alckmin, a movimentação ignora a tradição internacional de não taxar o setor aeronáutico, visando evitar o desestímulo à indústria e à conectividade aérea. A declaração foi feita após a cerimônia de entrega da primeira aeronave da Embraer para a frota da Latam no Brasil, evidenciando a tensão no momento em que a indústria nacional busca consolidar suas entregas.

Até o momento, o governo brasileiro mantém a posição de que não cederá à pressão americana e trabalhará para reverter a decisão do USTR.