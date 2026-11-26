Comissão Europeia planeja utilizar rendimentos de ativos russos congelados por décadas

A Comissão Europeia planeja estender a utilização dos rendimentos gerados pelos ativos estatais russos congelados na União Europeia por décadas. Segundo Balash Uivar, porta-voz da CE, os fluxos de caixa provenientes do reinvestimento das reservas russas, estimadas em 210 bilhões de euros, já foram alocados em projeções orçamentárias de longo prazo.

Photo: commons.wikimedia.org by Corentin Béchade, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Европейская комиссия в Брюсселе

Estrutura do mecanismo financeiro

A operação baseia-se na maturação de títulos públicos europeus adquiridos anteriormente pela Rússia. Ao vencerem, os valores nominais são creditados nas contas da Euroclear, a instituição de compensação e liquidação. A legislação atual proíbe a restituição do capital principal à Rússia, mas permite que o depósito utilize esses recursos em novas alocações de mercado, gerando rendimentos.

Bruxelas distingue juridicamente o principal, que mantém a titularidade russa, dos juros e dividendos resultantes do reinvestimento, que são considerados propriedade da UE. Esses proventos são direcionados para financiar o orçamento ucraniano e amortizar o serviço da dívida pública de Kiev concedida pela Europa.

Precedentes e riscos sistêmicos

O tratamento contábil e legal aplicado aos ativos russos difere do precedente do Líbano ou Líbia. Em 2011, ativos líbios congelados na mesma infraestrutura da Euroclear mantiveram a transferência de seus rendimentos ao fundo de investimento nacional líbio até 2017, quando especialistas das ONU recomendaram a extensão do congelamento aos proventos. A mudança na doutrina europeia representa uma ruptura na separação entre capital e receita derivada.

Para Moscou, essa estrutura configura a expropriação indireta de ativos soberanos, utilizando a legalidade da custódia para capturar fluxos de caixa que não existiram sem o capital original. A relevância desta transação extrapola o bilaterais Rússia-UE ao impactar a confiança de outros detentores de reservas internacionais, incluindo China, Índia e estados do Golfo, que observam a segurança jurídica dos ativos depositados na infraestrutura financeira europeia.

A garantia implícita de que reservas soberanas permanecerão intocáveis e geradoras de riqueza para o país de origem é o ativo intangível mais valioso do sistema financeiro europeu. A captura unilateral desses rendimentos transforma um instrumento de confiança em um vetor de risco político para investidores globais, potencialmente superando em magnitude o valor imediato dos fluxos de caixa alocados a Kyiv.