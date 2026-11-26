Dólar sobe 16,5% em um mês e pressiona custos de insumos e inflação no Brasil

A volatilidade cambial no Brasil ganhou tração imediata após a definição do segundo turno das eleições presidenciais. O dólar, que encerrava o pregão anterior à votação em R$ 4,99, disparou até ultrapassar a marca de R$ 6 na segunda-feira (23). Embora a cotação tenha recuado para R$ 5,81 na quarta-feira — impulsionada por expectativas de um novo pacote fiscal e a menção a Luiz Carlos Trabuco (Bradesco) para o Ministério da Fazenda -, o salto nominal é significativo: uma alta de 16,5% em pouco mais de um mês.

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Para a economia real, esse novo patamar de preços não é apenas um número no painel do mercado financeiro, mas um vetor de custos. A desvalorização do real atua como um gatilho para a inflação, encarecendo insumos industriais, combustíveis e alimentos, o que pressiona a margem das empresas e o poder de compra do consumidor final.

A engrenagem da transmissão de custos

O repasse do dólar alto para a prateleira não é instantâneo, mas sistemático. O impacto começa pelos bens comercializáveis - itens que possuem preço global ou dependem de componentes importados. Exemplos claros são a eletrônica e a indústria automobilística.

No setor agroalimentar, a dinâmica é indireta, mas severa. O trigo, a soja e o milho são precificados internacionalmente; quando a moeda americana sobe, encarece-se a matéria-prima do pão e das massas, além das rações animais, o que eventualmente eleva o preço final de carnes, leite e ovos. Lívio Ribeiro, pesquisador da FGV/Ibre, observa que, se a desvalorização persistir, o efeito migra dos bens para a prestação de serviços.

Um ponto crítico é a questão dos combustíveis. Como o petróleo Brent é negociado em dólar (fechando em 24 de novembro a US$ 91,40, com alta de 2,27% devido a tensões no Estreito de Ormuz), a combinação de moeda forte e barril caro encarece o diesel, principal insumo do transporte de cargas no Brasil, gerando um efeito cascata em quase todos os produtos transportados.

O paradoxo do exportador

Embora a alta do câmbio teoricamente favoreça a receita nominal dos exportadores, esse ganho é frequentemente neutralizado pela dependência de insumos importados, como fertilizantes e máquinas. Na visão de Ribeiro, o saldo agregado é negativo: a depreciação cambial tende a frear o crescimento do PIB, pois prejudica mais a cadeia produtiva dependente de importações do que beneficia os exportadores.

Impacto monetário e fiscal

O cenário cambial altera a régua do Banco Central (BC). Com a cotação saltando de R$ 5,20 (base considerada pelo Copom em 4 de novembro) para patamares acima de R$ 5,80, as projeções de inflação são revisadas para cima. Isso força a autoridade monetária a manter a taxa de juros elevada por mais tempo para conter a alta de preços.

Essa manutenção de juros altos cria um efeito secundário: encarece o crédito e torna as aplicações financeiras conservadoras mais atraentes do que o investimento produtivo. Para Rodrigo Moliterno, da Veedha Investimentos, a incerteza fiscal — evidenciada por uma dívida pública que atingiu 83,9% do PIB em setembro — somada à volatilidade do câmbio, eleva o prêmio de risco e adia projetos de longo prazo.

A percepção de longo prazo do mercado também foi ajustada. O Boletim Focus do Banco Central, divulgado em 23 de novembro, elevou a projeção do dólar para o final de 2026 de R$ 5,40 para R$ 5,55, enquanto a estimativa de um mês atrás era de R$ 5,05.