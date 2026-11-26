Tarifas dos EUA contra produtos brasileiros devem ter impacto limitado, analisa especialista

A nova estratégia comercial do governo Donald Trump, marcada pelo aumento de tarifas contra produtos brasileiros, deve encontrar pouca ressonância em Brasília. É essa a análise de Welber Barral, ex-secretário de Comércio Exterior do Brasil e especialista em Direito Internacional, em artigo publicado pela Folha de S. Paulo. Para Barral, a tentativa de Washington de usar tarifas como moeda de troca para obter concessões políticas e econômicas tende a falhar, pois o Brasil possui margem de manobra para redirecionar seu fluxo de exportações.

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O Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR) propôs recentemente três frentes de pressão: a alteração da forma de cobrança sobre o açúcar brasileiro, a aplicação de uma tarifa de 10% sobre aeronaves e a abertura de consultas ao setor privado para incluir novos produtos na lista de taxação. A medida é uma resposta à falta de avanços em negociações bilaterais e à contestação brasileira na Organização Mundial do Comércio (OMC).

A lógica do açúcar e a diversificação de mercados

No caso do açúcar, a proposta dos EUA é substituir a sobretaxa de 25% (ad valorem) por uma taxa fixa por unidade importada. Na prática, isso pode inviabilizar as vendas brasileiras que ocorrem fora da cota estabelecida pelos americanos. Contudo, Barral observa que, como o Brasil é o maior exportador global do produto, o impacto seria mitigado pela busca de novos compradores. Além disso, a medida pode gerar um efeito colateral interno nos EUA: o encarecimento do açúcar para a indústria de alimentos e bebidas, incentivando a substituição por xarope de milho.

A análise destaca que o Brasil é menos dependente do mercado estadunidense do que parceiros como México e Canadá, o que reduz a eficácia de qualquer tentativa de chantagem tarifária.

Aeronáutica: custo compartilhado e impacto nos EUA

A proposta de encerrar a isenção e aplicar 10% de tarifa sobre aviões brasileiros atinge a Embraer, mas também expõe a própria cadeia produtiva dos Estados Unidos, já que as aeronaves incorporam componentes fabricados em solo americano. Como os contratos de aviação comercial são firmados com anos de antecedência, a disputa agora se desloca para a definição de quem absorverá esse custo extra — se as fabricantes, as operadoras ou o consumidor final, via preço das passagens.

Mecanismos de resposta e prazos

O pacote atual expande as ações baseadas na Seção 301 da legislação comercial dos EUA, que já havia imposto sobretaxas de 25% a diversos produtos brasileiros em julho. O cronograma prevê manifestações do setor privado até dezembro e etapas finais até fevereiro, período que Barral sugere que os exportadores utilizem para revisar cláusulas contratuais de custos tarifários.

No campo jurídico, o Brasil segue com a contestação na OMC e a aplicação da Lei da Reciprocidade Econômica. Barral estima que processos judiciais contra as tarifas da Seção 301 nos EUA possam levar de dois a três anos para serem resolvidos, podendo resultar em compensações financeiras para o Brasil.

Por fim, um ponto de oportunidade: o USTR propôs tarifas contra 14 economias devido ao excesso de capacidade industrial, mas o Brasil ficou fora da lista. Isso pode abrir brechas para que exportadores brasileiros ganhem espaço em segmentos onde concorrentes asiáticos enfrentarão barreiras mais altas.