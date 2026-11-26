A Primeira-Ministra de Moçambique, Maria Benvinda Levi, defendeu a evolução das Bolsas de Valores para além da sua função tradicional de negociação e emissão de títulos, posicionando-as como instituições estratégicas para o desenvolvimento económico. O objetivo é potenciar o reforço dos mercados de capitais para assegurar o financiamento de projectos estruturantes no continente.
Durante o jantar de gala da 29.ª Conferência da Associação Africana de Bolsas de Valores (ASEA), a governante sublinhou a necessidade de criar mercados de capitais que sejam profundos, transparentes, acessíveis e integrados. Segundo a Primeira-Ministra, esta abordagem deve permitir a aproximação da poupança aos projectos de investimento, facilitando o financiamento de infra-estruturas e empresas, além de estimular a inovação e a criação de emprego.
Maria Benvinda Levi destacou que o desenvolvimento deste sector deve fomentar a participação activa dos cidadãos na economia, através de mecanismos que mobilizem recursos financeiros para actividades produtivas. Neste sentido, apelou aos gestores das bolsas africanas para que estreitem a ligação entre investidores e empresas, convertendo capital financeiro em capacidade produtiva real.
A Primeira-Ministra enfatizou a importância de uma acção coordenada entre os Estados africanos, baseada na unidade e na primazia dos interesses dos povos do continente, afirmando que "África avança mais depressa quando avança unida".
No âmbito da conferência, que reúne figuras proeminentes do sector financeiro, serão discutidos temas centrais para o futuro dos mercados, incluindo:
O Governo de Moçambique manifestou a sua abertura à implementação de programas conjuntos, iniciativas de capacitação institucional e ao desenvolvimento de produtos financeiros regionais. Adicionalmente, Maria Benvinda Levi assegurou que o Executivo moçambicano continuará a implementar reformas no quadro legal do mercado de capitais nacional e a modernizar as infra-estruturas do sector.
O evento contou com a presença de figuras-chave do Estado e do sector financeiro, incluindo os ministros das Finanças e da Planificação, a Vice-Governadora do Banco de Moçambique, o Presidente do Conselho de Administração da Bolsa de Valores de Moçambique, o Presidente da ASEA e representantes do corpo diplomático.
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Nativa da África tropical, a planta depende de contenção térmica acima de 10 °C e manejo ativo de nutrientes para sustentar a densidade estelar das inflorescências.