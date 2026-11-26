Governo de Moçambique defende Bolsas de Valores como motores de desenvolvimento económico

Governo de Moçambique defende transformação das Bolsas de Valores em motores de desenvolvimento económico

A Primeira-Ministra de Moçambique, Maria Benvinda Levi, defendeu a evolução das Bolsas de Valores para além da sua função tradicional de negociação e emissão de títulos, posicionando-as como instituições estratégicas para o desenvolvimento económico. O objetivo é potenciar o reforço dos mercados de capitais para assegurar o financiamento de projectos estruturantes no continente.

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Durante o jantar de gala da 29.ª Conferência da Associação Africana de Bolsas de Valores (ASEA), a governante sublinhou a necessidade de criar mercados de capitais que sejam profundos, transparentes, acessíveis e integrados. Segundo a Primeira-Ministra, esta abordagem deve permitir a aproximação da poupança aos projectos de investimento, facilitando o financiamento de infra-estruturas e empresas, além de estimular a inovação e a criação de emprego.

Inclusão financeira e capacidade produtiva

Maria Benvinda Levi destacou que o desenvolvimento deste sector deve fomentar a participação activa dos cidadãos na economia, através de mecanismos que mobilizem recursos financeiros para actividades produtivas. Neste sentido, apelou aos gestores das bolsas africanas para que estreitem a ligação entre investidores e empresas, convertendo capital financeiro em capacidade produtiva real.

A Primeira-Ministra enfatizou a importância de uma acção coordenada entre os Estados africanos, baseada na unidade e na primazia dos interesses dos povos do continente, afirmando que "África avança mais depressa quando avança unida".

Agenda de cooperação e modernização

No âmbito da conferência, que reúne figuras proeminentes do sector financeiro, serão discutidos temas centrais para o futuro dos mercados, incluindo:

Transformação digital e inteligência artificial;

Integração regional e facilitação do investimento transfronteiriço;

Financiamento de Pequenas e Médias Empresas (PME);

Inclusão financeira e integridade dos mercados.

O Governo de Moçambique manifestou a sua abertura à implementação de programas conjuntos, iniciativas de capacitação institucional e ao desenvolvimento de produtos financeiros regionais. Adicionalmente, Maria Benvinda Levi assegurou que o Executivo moçambicano continuará a implementar reformas no quadro legal do mercado de capitais nacional e a modernizar as infra-estruturas do sector.

O evento contou com a presença de figuras-chave do Estado e do sector financeiro, incluindo os ministros das Finanças e da Planificação, a Vice-Governadora do Banco de Moçambique, o Presidente do Conselho de Administração da Bolsa de Valores de Moçambique, o Presidente da ASEA e representantes do corpo diplomático.