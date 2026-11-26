Governo federal prepara prorrogação de subsídio ao diesel por 30 dias

O governo federal prepara a prorrogação da subvenção ao diesel por mais 30 dias, mantendo o subsídio de R$ 2,12 por litro. A medida, que deve ser formalizada ainda esta semana, visa neutralizar a alta das cotações internacionais do petróleo e evitar que a volatilidade do mercado externo seja repassada aos preços internos.

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Na prática, a decisão impede que o benefício expire nos próximos dias e mantém o custo do combustível artificialmente reduzido para conter a inflação logística. O diesel, base do transporte rodoviário de cargas, impacta diretamente o preço final de alimentos e insumos; portanto, a manutenção do subsídio atua como um amortecedor para evitar o aumento generalizado de preços ao consumidor.

O viabilizador financeiro da medida é uma dedução de R$ 10,5 bilhões prevista no pacote de medidas fiscais aprovado pelo Congresso Nacional. Sem esse recurso, o governo não teria margem orçamentária para sustentar a estabilização dos preços.

Segundo o ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, a estratégia tem um objetivo macroeconômico claro: ao limitar a pressão inflacionária via combustíveis, o governo tenta evitar que o Banco Central seja forçado a manter a taxa Selic em patamares elevados ou a adotar uma política monetária ainda mais restritiva.

Embora a renovação seja imediata, Moretti indicou que o governo monitora os parâmetros internacionais para planejar a desaceleração ou a revisão desses valores assim que os preços do petróleo cederem.