Embraer no centro da mira americana: tarifas de 10% redefinem exportações para os EUA

O governo dos Estados Unidos, via escritório do Representante Comercial (USTR), propôs nesta quarta-feira (25) a implementação de novas tarifas sobre produtos brasileiros. A medida é fundamentada na Seção 301 da Lei de Comércio de 1974, instrumento utilizado por Washington para punir o que classifica como "práticas comerciais desleais” e "políticas irracionais”.

Photo: Wikimedia Commons by Joao Carlos Medau, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ EMBRAER E190AR

O ponto central da proposta é a taxação de 10% sobre aeronaves prontas. Para o setor produtivo, o impacto é direto: os aviões, que até então eram isentos de tarifas norte-americanas, representam o quarto item mais importante na pauta de exportações do Brasil para os EUA, colocando a Embraer no centro da vulnerabilidade econômica desta medida.

Além da aviação, o governo Trump mira o mercado de açúcar. A proposta estabelece novas alíquotas para o açúcar bruto e refinado que entrem nos EUA fora das cotas pré-estabelecidas. O objetivo técnico da medida é fechar brechas logísticas, impedindo que o açúcar brasileiro chegue ao mercado americano via triangulação por terceiros países.

A escalada tarifária ocorre após um ciclo de negociações no último ano que não resultou em acordo. Segundo autoridades dos EUA, a modificação da Seção 301 serve como instrumento de pressão para forçar o Brasil a alterar políticas internas. Entre as queixas de Washington estão:

O sistema Pix: os EUA alegam que o sistema de pagamentos instantâneos prejudica a competitividade das operadoras de cartão de crédito norte-americanas.

os EUA alegam que o sistema de pagamentos instantâneos prejudica a competitividade das operadoras de cartão de crédito norte-americanas. Questões ambientais: denúncias sobre o desmatamento ilegal.

denúncias sobre o desmatamento ilegal. Cadeias de suprimentos: o Brasil já havia sido alvo de uma sobretaxa de 12,5% em apurações anteriores sobre trabalho forçado em cadeias globais.

Brasília rejeita todas as acusações. Como contraofensiva, o governo brasileiro tentou acionar a Organização Mundial do Comércio (OMC) na última terça-feira (24) para questionar a legalidade das tarifas impostas em julho, mas o pedido foi bloqueado pelos Estados Unidos.

A ação contra o Brasil não é isolada. Ela integra um pacote mais amplo do USTR que atinge outros 14 parceiros econômicos principais, resultado de uma investigação de oito meses sobre o excesso de capacidade industrial no mercado global.