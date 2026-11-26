O governo dos Estados Unidos, via escritório do Representante Comercial (USTR), propôs nesta quarta-feira (25) a implementação de novas tarifas sobre produtos brasileiros. A medida é fundamentada na Seção 301 da Lei de Comércio de 1974, instrumento utilizado por Washington para punir o que classifica como "práticas comerciais desleais” e "políticas irracionais”.
O ponto central da proposta é a taxação de 10% sobre aeronaves prontas. Para o setor produtivo, o impacto é direto: os aviões, que até então eram isentos de tarifas norte-americanas, representam o quarto item mais importante na pauta de exportações do Brasil para os EUA, colocando a Embraer no centro da vulnerabilidade econômica desta medida.
Além da aviação, o governo Trump mira o mercado de açúcar. A proposta estabelece novas alíquotas para o açúcar bruto e refinado que entrem nos EUA fora das cotas pré-estabelecidas. O objetivo técnico da medida é fechar brechas logísticas, impedindo que o açúcar brasileiro chegue ao mercado americano via triangulação por terceiros países.
A escalada tarifária ocorre após um ciclo de negociações no último ano que não resultou em acordo. Segundo autoridades dos EUA, a modificação da Seção 301 serve como instrumento de pressão para forçar o Brasil a alterar políticas internas. Entre as queixas de Washington estão:
Brasília rejeita todas as acusações. Como contraofensiva, o governo brasileiro tentou acionar a Organização Mundial do Comércio (OMC) na última terça-feira (24) para questionar a legalidade das tarifas impostas em julho, mas o pedido foi bloqueado pelos Estados Unidos.
A ação contra o Brasil não é isolada. Ela integra um pacote mais amplo do USTR que atinge outros 14 parceiros econômicos principais, resultado de uma investigação de oito meses sobre o excesso de capacidade industrial no mercado global.
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Nativa da África tropical, a planta depende de contenção térmica acima de 10 °C e manejo ativo de nutrientes para sustentar a densidade estelar das inflorescências.