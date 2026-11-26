Lula inicia diálogos com setor produtivo e financeiro para viabilizar queda de juros

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva iniciou uma série de interlocuções diretas com lideranças do setor produtivo e do mercado financeiro. O objetivo central é discutir a viabilidade de redução das taxas de juros no Brasil, integrando a definição das diretrizes econômicas para o próximo mandato.

Photo: commons.wikimedia.org by government.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Президент Бразилии Л.И.Лула да Силва

A movimentação teve um marco concreto no início desta semana, com a reunião entre Lula e Luiz Carlos Trabuco, presidente do Conselho de Administração do Bradesco e atual líder do Movimento Brasil Competitivo (MBC). O encontro sinaliza a intenção do governo de abrir um canal de negociação individual com empresários para alinhar as expectativas sobre a responsabilidade fiscal nos próximos quatro anos.

Na prática, o governo busca neutralizar a instabilidade econômica gerada pela reação negativa do mercado ao "Plano Moretti" — pacote de ajuste das contas públicas que, até o momento, resultou em pessimismo dos agentes financeiros e pressão sobre o câmbio, com o dólar atingindo a marca de R$ 6.

Embora a taxa Selic seja decidida tecnicamente pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, a estratégia de Lula é utilizar a política fiscal como alavanca. Ao buscar a concordância do setor produtivo sobre as medidas de ajuste, o governo tenta criar o ambiente de previsibilidade necessário para que o Banco Central tenha margem para reduzir os juros, diminuindo assim o custo do crédito e incentivando investimentos.

Paralelamente a esse diálogo técnico-político, o presidente trabalha na definição da estrutura de comando da economia. A prioridade imediata é a nomeação do novo titular do Ministério da Fazenda para o próximo mandato, com a previsão de que o anúncio ocorra até o início de dezembro.