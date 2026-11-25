Governo Trump prepara tarifas comerciais contra 16 parceiros econômicos

O governo de Donald Trump prepara a implementação de novas tarifas comerciais abrangentes que devem atingir 16 de seus principais parceiros econômicos. A medida, revelada por fontes à agência Reuters, visa combater o que a Casa Branca classifica como "excesso de capacidade industrial" em mercados globais. O movimento ocorre mesmo após a derrota republicana nas eleições legislativas de meio de mandato, que entregou o controle da Câmara e do Senado ao Partido Democrata.

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A lista de alvos inclui a União Europeia e nações como China, Índia, Japão, Coreia do Sul, México, Vietnã, Tailândia, Malásia, Indonésia, Taiwan, Cingapura, Suíça, Noruega, Bangladesh e Camboja. O Brasil, embora deva ficar fora desta rodada tarifária, enfrenta outro entrave: na última terça-feira (24), os EUA bloquearam em Genebra um pedido brasileiro para a abertura de um painel de disputa sobre taxas aplicadas anteriormente com base na Seção 301 da Lei de Comércio de 1974.

A equação China-EUA: Entre a trégua e o superávit

A China segue como o alvo central de Washington, especialmente diante da projeção de um superávit comercial recorde superior a US$ 1 trilhão para 2026. No entanto, a dinâmica tarifária atual opera sob a vigência de uma trégua bilateral que expira em 10 de janeiro. O acordo estabelece um teto de 20% para novas alíquotas no segundo mandato de Trump, que se somam aos aproximadamente 25% definidos na primeira gestão.

Na prática, o espaço para novas taxações é estreito: como os EUA já aplicam 12,5% sob a justificativa de combate ao trabalho forçado, restam apenas 7,5% para atingir o limite acordado. Paralelamente, negociadores trabalham para reduzir impostos de importação sobre US$ 30 bilhões em produtos não estratégicos. A expectativa do mercado é que a trégua seja prorrogada durante a cúpula do G20 em Miami, evitando que uma escalada recíproca de tarifas cause danos severos a ambas as economias.

Personalização de alíquotas e a estratégia do USTR

A Casa Branca pretende adotar own alíquotas personalizadas para cada parceiro, respeitando tetos de acordos vigentes. Estão previstas alíquotas máximas de 15% para a União Europeia, Japão e Coreia do Sul, e de 19% para a Malásia. México e Noruega, segundo fontes, não devem sofrer tributação imediata.

As medidas são fruto de uma investigação do Escritório do Representante Comercial dos EUA (USTR), iniciada em março, fundamentada na Seção 301. O objetivo é recuperar a carga tributária global anunciada anteriormente por Trump no "Dia da Libertação", que foi anulada pela Suprema Corte dos EUA em fevereiro. O foco está em produtos subvencionados por Pequim, como aço, alumínio, veículos elétricos, eletrodomésticos e módulos solares, além de investigar a triangulação de mercadorias via Sudeste Asiático (Vietnã, Indonésia e Camboja) para burlar barreiras.

O limite político dos Democratas

Embora o aumento de tarifas tenha contribuído para a inflação de bens de consumo — gerando insatisfação no eleitorado -, a capacidade do novo Congresso democrata de reverter essa tendência é limitada. Segundo análise do grupo financeiro ING, a oposição precisaria de uma maioria de dois terços para derrubar um veto presidencial, o que é improvável.

O relatório do ING destaca que o protecionismo em setores estratégicos tornou-se uma política de Estado nos EUA, transcendendo a divergência partidária, visto que a gestão Biden manteve tarifas semelhantes. Enquanto isso, no cenário global, a China mantém a negação sobre a "sobrecapacidade" industrial, classificando o termo como uma manobra política, ao mesmo tempo em que se prepara para defender suas indústrias contra medidas de salvaguarda da União Europeia sobre veículos híbridos.