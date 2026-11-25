O governo de Donald Trump prepara a implementação de novas tarifas comerciais abrangentes que devem atingir 16 de seus principais parceiros econômicos. A medida, revelada por fontes à agência Reuters, visa combater o que a Casa Branca classifica como "excesso de capacidade industrial" em mercados globais. O movimento ocorre mesmo após a derrota republicana nas eleições legislativas de meio de mandato, que entregou o controle da Câmara e do Senado ao Partido Democrata.
A lista de alvos inclui a União Europeia e nações como China, Índia, Japão, Coreia do Sul, México, Vietnã, Tailândia, Malásia, Indonésia, Taiwan, Cingapura, Suíça, Noruega, Bangladesh e Camboja. O Brasil, embora deva ficar fora desta rodada tarifária, enfrenta outro entrave: na última terça-feira (24), os EUA bloquearam em Genebra um pedido brasileiro para a abertura de um painel de disputa sobre taxas aplicadas anteriormente com base na Seção 301 da Lei de Comércio de 1974.
A China segue como o alvo central de Washington, especialmente diante da projeção de um superávit comercial recorde superior a US$ 1 trilhão para 2026. No entanto, a dinâmica tarifária atual opera sob a vigência de uma trégua bilateral que expira em 10 de janeiro. O acordo estabelece um teto de 20% para novas alíquotas no segundo mandato de Trump, que se somam aos aproximadamente 25% definidos na primeira gestão.
Na prática, o espaço para novas taxações é estreito: como os EUA já aplicam 12,5% sob a justificativa de combate ao trabalho forçado, restam apenas 7,5% para atingir o limite acordado. Paralelamente, negociadores trabalham para reduzir impostos de importação sobre US$ 30 bilhões em produtos não estratégicos. A expectativa do mercado é que a trégua seja prorrogada durante a cúpula do G20 em Miami, evitando que uma escalada recíproca de tarifas cause danos severos a ambas as economias.
A Casa Branca pretende adotar own alíquotas personalizadas para cada parceiro, respeitando tetos de acordos vigentes. Estão previstas alíquotas máximas de 15% para a União Europeia, Japão e Coreia do Sul, e de 19% para a Malásia. México e Noruega, segundo fontes, não devem sofrer tributação imediata.
As medidas são fruto de uma investigação do Escritório do Representante Comercial dos EUA (USTR), iniciada em março, fundamentada na Seção 301. O objetivo é recuperar a carga tributária global anunciada anteriormente por Trump no "Dia da Libertação", que foi anulada pela Suprema Corte dos EUA em fevereiro. O foco está em produtos subvencionados por Pequim, como aço, alumínio, veículos elétricos, eletrodomésticos e módulos solares, além de investigar a triangulação de mercadorias via Sudeste Asiático (Vietnã, Indonésia e Camboja) para burlar barreiras.
Embora o aumento de tarifas tenha contribuído para a inflação de bens de consumo — gerando insatisfação no eleitorado -, a capacidade do novo Congresso democrata de reverter essa tendência é limitada. Segundo análise do grupo financeiro ING, a oposição precisaria de uma maioria de dois terços para derrubar um veto presidencial, o que é improvável.
O relatório do ING destaca que o protecionismo em setores estratégicos tornou-se uma política de Estado nos EUA, transcendendo a divergência partidária, visto que a gestão Biden manteve tarifas semelhantes. Enquanto isso, no cenário global, a China mantém a negação sobre a "sobrecapacidade" industrial, classificando o termo como uma manobra política, ao mesmo tempo em que se prepara para defender suas indústrias contra medidas de salvaguarda da União Europeia sobre veículos híbridos.
Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter
Nativa da África tropical, a planta depende de contenção térmica acima de 10 °C e manejo ativo de nutrientes para sustentar a densidade estelar das inflorescências.