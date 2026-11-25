Analista propõe aplicativo público de transporte para ampliar base do governo Lula

O debate sobre o ajuste fiscal do governo federal tornou-se o epicentro de uma tensão que vai além dos números: ele revelou a fragilidade da articulação interna do Planalto e a imaturidade de setores da esquerda radical. Em entrevista à TV 247, o historiador e analista político André Jacobina, do canal A Nova Máquina do Tempo, traçou um diagnóstico crítico sobre como a divergência técnica está sendo confundida com traição política.

Photo: Wikimedia Commons by Wilfredor, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бразилия, Сан-Паулу

Para Jacobina, o erro inicial foi estratégico: a equipe econômica anunciou a proposta sem antes alinhar os termos com as lideranças partidárias. O analista admite que há pontos questionáveis — como a redução do gatilho fiscal de 2,5% para 2% -, mas condena a narrativa de influenciadores e militantes que transformaram a medida em um "tesouraço". O ponto central, segundo ele, é que a proposta foca na revisão de 10% de renúncias fiscais injustificáveis (dentro de um montante de R$ 600 bilhões), atingindo grandes empresas lucrativas, e não a base social.

"Uma coisa é você criticar, o que eu acho legítimo. Outra coisa é você atacar o governo que acabou de ser eleito no segundo turno do jeito que foi", pontuou Jacobina, alertando para o perigo de equiparar a gestão Lula a pautas da extrema direita.

A guerra de narrativas e o vácuo digital

Um ponto alto da análise de Jacobina é a importância da comunicação direta. Ele elogiou a retomada das transmissões ao vivo do presidente Lula, vendo nisso uma forma essencial de enfrentar a pressão da Faria Lima e dos rentistas. No entanto, o historiador aponta um "calcanhar de Aquiles" do campo progressista: a incapacidade de construir um ecossistema de mídia e influenciadores coordenado nas redes sociais.

Embora a mobilização digital tenha sido crucial para reduzir abstenções no segundo turno, a extrema direita ainda detém uma vantagem estrutural. Para Jacobina, a esquerda não pode se contentar com vitórias pontuais; é preciso investir em canais que sustentem a narrativa governamental a longo prazo.

Expandindo a base: do 6x1 ao "Uber Estatal"

Com a oposição mantendo força no Senado e em governos estaduais, a estratégia para ampliar a base popular deve passar por entregas concretas. Jacobina cita a pauta do fim da escala 6x1 como um exemplo certeiro de identificação popular.

Mas ele vai além, propondo uma medida de impacto estrutural: a criação de um aplicativo público de transporte e entregas. O argumento é econômico e social: enquanto plataformas como a Uber drenam até 45% do valor das corridas para o exterior, um modelo estatal poderia repassar 90% dos ganhos aos trabalhadores e garantir previdência, retendo a riqueza dentro do Brasil.

O espelho argentino e a fragilidade de Trump

No campo internacional, Jacobina rebateu a idolatria de lideranças da direita brasileira, como Tarcísio de Freitas e a família Bolsonaro, pelo modelo de Javier Milei. Ele trouxe dados concretos para desmontar a narrativa de eficiência argentina: o risco-país ultrapassou os 1.000 pontos e cerca de 32 mil empresas fecharam as portas, vítimas de um arrocho fiscal que aniquilou o consumo interno.

Sobre a geopolítica global, o analista avaliou que Donald Trump chega enfraquecido ao cenário externo. Pressionado por derrotas internas e pela alta do custo de vida nos EUA, Trump estaria em uma posição vulnerável diante de Xi Jinping e Vladimir Putin, o que, na visão de Jacobina, favorece o Partido Democrata na próxima disputa presidencial.