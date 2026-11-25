Plano ousado de Maputo: parques em todas províncias geram emprego massivo

O plano estratégico de Moçambique para a implementação de 20 parques industriais em todo o território nacional será um dos pontos centrais da 11.ª Reunião Anual das Zonas Económicas Especiais Africanas (AEZO). O evento decorre em Abidjan, Côte d'Ivoire, entre 25 e 27 de novembro de 2026, reunindo decisores políticos, investidores e autoridades do setor.

Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Особые экономические зоны. Промышленный комплекс и электроподстанции

A representação da African Sustainable Economic Zones Alliance (ASEZA) será assegurada por Lethabo Sithole, Diretor Executivo do Conselho de Administração, que co-moderará um painel sobre investimento no dia 26 de novembro. O debate focará nas infraestruturas e parcerias industriais necessárias para integrar a África nas cadeias de valor globais.

Programa Estratégico e Impacto Económico

A iniciativa, desenvolvida através da MozParks Holding - uma parceria público-privada (PPP) entre a ASEZA e o Governo de Moçambique -, foi aprovada pelo Conselho de Ministros em julho de 2026. Integrado no Plano Integrado de Investimento 2026-2030, o programa prevê a criação de parques industriais em todas as províncias, vinculando cada unidade a projetos de grande escala nos setores de:

Mineração;

Energia;

Agro-indústria;

Indústria transformadora.

As metas do programa incluem a criação de 200.000 postos de trabalho e a geração de rendimento para mais de 2 milhões de moçambicanos.

Modelo de Implementação e Resultados

O modelo da ASEZA baseia-se na instalação de parques junto a polos económicos estratégicos, como portos, corredores de transporte, minas e aglomerados agro-industriais. Esta abordagem visa facilitar a integração de Pequenas e Médias Empresas (PME) locais nas cadeias de fornecimento, complementada por programas de desenvolvimento de competências.

Como prova de conceito, a ASEZA já opera parques nas províncias de Maputo e Nampula, tendo mobilizado mais de 4 mil milhões de dólares norte-americanos em investimentos. A organização atraiu mais de 80 empresas de 20 países e contribuiu para a criação de mais de 12.000 postos de trabalho, expandindo agora este modelo para outros países da África Austral, Oriental e Ocidental.

Visão sobre a Política Industrial

Lethabo Sithole destacou que as zonas económicas especiais são fundamentais para a implementação da política industrial, especialmente no que toca a ligar empresas locais à procura existente e transformar a Zona de Comércio Livre Continental Africana em comércio efetivo.

A ASEZA, organização pan-africana focada no desenvolvimento industrial e emprego jovem, co-fundou a MozParks com a Agência para a Promoção de Investimento e Exportações (APIEX). Atualmente, além de Maputo e Nampula, a organização expande as suas operações para a província de Cabo Delgado.