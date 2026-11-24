A Câmara dos Deputados aprovou, na madrugada desta terça-feira, o projeto de ajuste fiscal nas contas públicas. O texto, que já havia passado pelo Senado, segue agora para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O pacote projeta uma economia de até R$ 56 bilhões para 2027.
A votação foi marcada por tentativas de obstrução por parte de blocos de direita (PL) e esquerda (PSOL), que apresentaram destaques para tentar travar a conclusão do processo. No entanto, todos os destaques foram rejeitados, evitando que o texto retornasse ao Senado. O projeto foi aprovado por 353 votos favoráveis, contra 128 contrários e cinco abstenções.
Com a aprovação legislativa, o processo entra na fase de sanção presidencial. Lula tem um prazo de 15 dias úteis para sancionar a proposta ou aplicar vetos totais ou parciais. Caso haja vetos, a palavra final retorna ao Congresso, que pode derrubá-los em sessão conjunta. A lei passa a existir formalmente na data de sua publicação no Diário Oficial da União, mas a aplicação prática das medidas segue cronogramas distintos:
O corte de benefícios tributários possui prazos variados: para impostos como PIS/Cofins, CSLL e IPI, o efeito ocorre no primeiro dia do quarto mês após a publicação. Para o Imposto de Renda de empresas e Imposto de Importação, a mudança vale a partir de 1º de janeiro de 2027.
Há, porém, medidas que não são automáticas e dependem de atos complementares:
Para a equipe econômica, a viabilização deste pacote é a condição necessária para o fechamento do Orçamento do próximo ano, que prevê uma meta de superávit de 0,5% do PIB (R$ 73,2 bilhões).
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