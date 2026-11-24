Câmara aprova projeto de ajuste fiscal com economia prevista de R$ 56 bilhões até 2027

A Câmara dos Deputados aprovou, na madrugada desta terça-feira, o projeto de ajuste fiscal nas contas públicas. O texto, que já havia passado pelo Senado, segue agora para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O pacote projeta uma economia de até R$ 56 bilhões para 2027.

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A votação foi marcada por tentativas de obstrução por parte de blocos de direita (PL) e esquerda (PSOL), que apresentaram destaques para tentar travar a conclusão do processo. No entanto, todos os destaques foram rejeitados, evitando que o texto retornasse ao Senado. O projeto foi aprovado por 353 votos favoráveis, contra 128 contrários e cinco abstenções.

O fluxo da implementação

Com a aprovação legislativa, o processo entra na fase de sanção presidencial. Lula tem um prazo de 15 dias úteis para sancionar a proposta ou aplicar vetos totais ou parciais. Caso haja vetos, a palavra final retorna ao Congresso, que pode derrubá-los em sessão conjunta. A lei passa a existir formalmente na data de sua publicação no Diário Oficial da União, mas a aplicação prática das medidas segue cronogramas distintos:

Imediato (na publicação): As novas regras de bloqueio de gastos. Elas permitem o contingenciamento mesmo que a projeção esteja dentro da meta, podendo atingir despesas obrigatórias não previstas na Constituição.

As novas regras de bloqueio de gastos. Elas permitem o contingenciamento mesmo que a projeção esteja dentro da meta, podendo atingir despesas obrigatórias não previstas na Constituição. 2026: A exclusão de até R$ 10,5 bilhões gastos com a subvenção ao diesel da meta fiscal.

A exclusão de até R$ 10,5 bilhões gastos com a subvenção ao diesel da meta fiscal. 2027: A redução do limite de crescimento real das despesas (de 2,5% para 2%), aplicável em anos de contingenciamento. Também entram em vigor, neste ano, os limites aos repasses da Lei Kandir e a compensação previdenciária (Comprev), estimada em R$ 3 bilhões anuais, com validade até 2030.

Regras tributárias e gatilhos

O corte de benefícios tributários possui prazos variados: para impostos como PIS/Cofins, CSLL e IPI, o efeito ocorre no primeiro dia do quarto mês após a publicação. Para o Imposto de Renda de empresas e Imposto de Importação, a mudança vale a partir de 1º de janeiro de 2027.

Há, porém, medidas que não são automáticas e dependem de atos complementares:

Créditos Tributários: A limitação do uso de créditos por empresas para pagar tributos federais (potencial de economia entre R$ 12,8 bi e R$ 18,3 bi em 2027) só poderá ser acionada em caso de contingenciamento, com percentuais a serem definidos por ato do Executivo.

A limitação do uso de créditos por empresas para pagar tributos federais (potencial de economia entre R$ 12,8 bi e R$ 18,3 bi em 2027) só poderá ser acionada em caso de contingenciamento, com percentuais a serem definidos por ato do Executivo. Teto de Salários: O controle aos "supersalários" depende de nova votação no Congresso, que terá um prazo de 60 dias após a publicação da lei para deliberar sobre o tema.

Para a equipe econômica, a viabilização deste pacote é a condição necessária para o fechamento do Orçamento do próximo ano, que prevê uma meta de superávit de 0,5% do PIB (R$ 73,2 bilhões).