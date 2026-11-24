Nvidia registra maior salto nominal de valor de mercado após retorno de Jensen Huang como CEO

A Nvidia registrou, nesta segunda-feira (23 de novembro de 2026), um salto de US$ 952 bilhões em seu valor de mercado. O movimento foi impulsionado por uma alta de 31,48% nas ações, o maior ganho nominal (em dólares) em um único dia na história da companhia.

Photo: commons.wikimedia.org by NVIDIA Тайвань, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Дженсен Хуанг, генеральный директор NVIDIA

Em termos percentuais, a valorização foi a segunda maior já vista na empresa. O recorde absoluto permanece sendo o de 7 de março de 2000, quando as ações subiram 42% após o anúncio de que a Nvidia forneceria o chip gráfico para o primeiro Xbox da Microsoft.

O gatilho para a disparada atual não foi um lançamento de produto, mas a resolução de uma crise de governança: o retorno de Jensen Huang ao cargo de CEO. O executivo havia renunciado em 12 de novembro, apenas 11 dias antes de sua reintegração, após a revelação de três casos extraconjugais. Dois desses relacionamentos foram com funcionárias subordinadas e um com uma empresária chinesa suspeita de vínculos com a inteligência de Pequim.

Para além da questão moral, o afastamento de Huang trouxe à tona riscos concretos de segurança nacional e possíveis vulnerabilidades nas operações comerciais da empresa na China. Embora Huang tenha admitido a infidelidade e pedido desculpas, a empresa manteve uma investigação independente sobre a exposição de dados e segurança.

O mecanismo do retorno

A volta de Huang ao comando da Nvidia não foi imediata nem consensual desde o início. Inicialmente, o conselho de administração descartou a recondução do executivo. No entanto, a pressão mountou-se através de três frentes: a disposição do próprio Huang em voltar, a mobilização de investidores e funcionários, e a interferência política direta.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu publicamente a recontratação de Huang. Após reuniões com o executivo e consultas com membros do governo Trump, o conselho aprovou a volta de Huang por unanimidade nesta segunda-feira.

A justificativa oficial da Nvidia para a decisão baseou-se na transparência demonstrada por Huang e na conclusão de que sua reintegração não representaria um risco à segurança nacional. O retorno foi marcado por uma recepção entusiasta dos funcionários na sede da empresa, evidenciando que o mercado e a operação interna priorizaram a liderança técnica de Huang sobre as controvérsias pessoais.