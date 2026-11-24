O dinheiro de fora perdeu força: Moçambique enfrentará um equilíbrio financeiro mais delicado

Governo de Moçambique reforça endividamento interno face a limitações no financiamento externo

A ministra das Finanças justificou o aumento do recurso ao endividamento interno como uma resposta direta à redução das oportunidades de financiamento externo e à alteração das prioridades dos parceiros financeiros internacionais.

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De acordo com a governante, a estratégia do Estado visa equilibrar as carteiras de financiamento interno e externo. Para colmatar as necessidades orçamentais do país, o Governo tem recorrido a instrumentos financeiros específicos, nomeadamente os Bilhetes e Obrigações do Tesouro.

Impacto da conjuntura internacional

A ministra sublinhou que a atual arquitetura financeira internacional tem condicionado o acesso aos fundos externos, uma vez que os parceiros de cooperação estão a redirecionar os seus investimentos para novas prioridades. Este cenário tem forçado Moçambique a mobilizar mais recursos no mercado nacional, embora se mantenha o volume da dívida externa superior ao da dívida interna.

A governante destacou a importância das instituições financeiras nacionais neste processo de mobilização de recursos, considerando que esta abordagem permite equilibrar as fontes de financiamento do Estado.

Por fim, foi esclarecido que este incremento no endividamento interno não constitui um fenómeno isolado do último ano, tratando-se de uma tendência observada ao longo dos últimos anos, ajustada às necessidades de financiamento do país e ao contexto internacional vigente.