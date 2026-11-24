Nampula poderá normalizar o abastecimento com fornecimentos via Terminal Oceânica de Nacala

A cidade de Nampula continua a enfrentar uma crise no fornecimento de combustível, resultante de uma quebra significativa nos volumes de importação que afectam a cadeia de distribuição local.

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De acordo com Abdul Karim, representante da Inspecção-Geral dos Recursos Minerais e Energia (IGREME) em Nampula, a quantidade de combustível recebida na cidade durante a semana passada foi drasticamente inferior ao normal. Foram registados apenas 94 900 litros, volume que corresponde à capacidade de apenas uma bomba de combustível, considerando que a capacidade média destas instalações na cidade chega aos 120 mil litros.

Impacto na rede de postos de abastecimento

A escassez reflectiu-se directamente na operação dos postos de venda. Dos 54 postos de combustível em funcionamento na cidade de Nampula, apenas nove estavam a efectuar abastecimentos até a passada sexta-feira.

Este cenário de rutura, contrastando com a crescente necessidade de mobilidade na cidade, tem provocado transtornos aos automobilistas, que relatam a interrupção abrupta do serviço mesmo após longos períodos de espera em fila.

Perspectivas de normalização

O representante da IGREME explicou que a rutura ocorre devido ao desequilíbrio entre a elevada procura e a reduzida capacidade de resposta atual. No entanto, Abdul Karim previu que a situação poderá alterar-se nos próximos dias, justificando que já estão a decorrer fornecimentos às gasolineiras através da Terminal Oceânica de Nacala.