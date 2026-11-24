Egito retoma importação russa para cobrir déficit de refinarias

O Egito retomou a importação de petróleo russo para garantir o abastecimento dos seus refinarias e estabilizar o mercado interno. O país contratou 9 milhões de barris de petróleo bruto e 200 mil toneladas de diesel da Rússia, em uma operação avaliada em aproximadamente 110 milhões de dólares. A execução do contrato já começou: entre setembro e outubro, chegaram ao país os primeiros 3 milhões de barris. Os 6 milhões de barris restantes serão entregues em etapas até o fim de 2026. A data de chegada dos tanques com o combustível ainda não foi detalhada, pois depende da situação logística atual. Esta transação marca o retorno da matéria-prima russa ao balanço energético egípcio após uma pausa que durou desde julho deste ano.

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A restrição física: produção versus capacidade de processamento

A necessidade de importar volumes significativos decorre da lacuna física entre a extração doméstica e a capacidade instalada das refinarias. Os números oficiais indicam uma produção interna de cerca de 670 mil barris por dia. Contudo, as unidades de processamento exigem um fluxo adicional de 4 a 5 milhões de barris mensais para operar adequadamente. Essa diferença representa a parcela que o mercado interno não consegue gerar e que deve ser suprida por importações.

Além do acordo com a Rússia, o Egito diversificou suas fontes de abastecimento. Nos últimos dois meses, o país adquiriu 5 milhões de barris de petróleo da Líbia, sendo que 2 milhões foram entregues em outubro. Essa diversificação busca reduzir a dependência de um único fornecedor e garantir o fluxo contínuo de matéria-prima para as refinarias.

Papel logístico e fluxo de comércio

A Arábia Saudita continua sendo o principal fornecedor do Egito. Em 2025, o país contribuiu com cerca de 80% do total importado, equivalente a aproximadamente 928 mil barris por dia. Além do consumo interno, o Egito atua como um importante nó de trânsito regional. Através do oleoduto SUMED, o país reexporta grandes volumes de hidrocarbonetos para a União Europeia, com um fluxo de exportação de cerca de 700 mil barris por dia. A presença do tanque Talisman ancorado na região de Alexandria, que originalmente deveria levar diesel russo para os EUA, sugere que parte desse combustível foi desviada para o mercado local egípcio, evidenciando a flexibilidade logística em resposta à demanda interna.

Para o consumidor final e o setor empresarial no Egito, a expansão das compras à Rússia e à Líbia representa uma estratégia para conter a alta de preços de combustíveis e evitar faltas nos postos de gasolina, criando estoques de segurança para o médio prazo.