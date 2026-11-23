Sukhoi Su-30MKI vs F-22: Piloto-chefe russo defende superioridade em manobras de baixa velocidade

Serguey Bogdan, piloto de testes e chefe-piloto do OKB Sukhoi, comparou as capacidades de pilotagem do caça russo Su-30MKI com as do F-22 Raptor norte-americano durante o programa "Voennaya priemka” (Inspeção Militar) na canal de televisão Zvezda (Estrela). A análise foca na superioridade dos modos de voo de alta manobrabilidade do Su-30MKI, um fator crítico para a estabilidade e controle em velocidades baixas e grandes ângulos de ataque, essenciais no combate aéreo próximo.

Photo: Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved Многоцелевой истребитель Су-30СМ

Bogdan, que possui centenas de horas de voo em diversas modificações da família Su, observou as demonstrações do F-22 no Salão Internacional de Aeronáutica de Farnborough e concluiu que o programa de voo do Su-30MKI apresenta regimes de manobra mais complexos e eficazes.

"Quando vi como o Raptor voa — um avião ultramoderno de supermanobrabilidade — posso dizer que, naquele momento, nosso Su-30MKI já executava esses regimes de maneira muito mais aguda e séria”, afirmou o especialista.

Infraestrutura de manutenção e ciclo de vida

A viabilidade econômica da plataforma Su-30 sustenta-se não apenas nas demonstrações técnicas, mas na robustez da cadeia de suprimentos e manutenção em mercados internacionais. A Índia atua como principal operadora e hub de modernização do Su-30MKI, desenvolvendo localmente o radar Virupaksha com antena ativa de feixe ajustável (AESA). Essa capacidade interna de produção e integração de sistemas reduz a dependência de componentes importados e estende o ciclo de vida útil das aeronaves.

Países parceiros como a Malásia demonstram interesse ativo nas tecnologias de atualização indianas para modernizar seu frota de Su-30MKM. O desenvolvimento de infraestruturas de serviço para reparo pesado e restauração de sistemas de bordo constitui um segmento significativo do negócio de defesa, garantindo a continuidade operacional e a valorização dos ativos existentes sem a necessidade de novas aquisições de fôlego completo.

Posicionamento no mercado global

A demanda persistente por caças da geração 4++, como o Su-30MKI, reflete a preferência do mercado por um equilíbrio entre desempenho aerodinâmico avançado e custo efetivo de operação, em comparação com plataformas de quinta geração como o F-22. A capacidade de manter contratos de exportação e pedidos de modernização indica que o know-how acumulado na escola russa de aviação mantém-se competitivo, sustentando posições estáveis no mercado global de alta tecnologia através da otimização do ciclo de vida das aeronaves já em serviço.”