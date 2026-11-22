Parlamento de Portugal cancela incentivos ao arrendamento moderado para financiar IVA zero

O Parlamento do Portigal aprovou a isenção do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) para uma cesta de produtos alimentares básicos, com vigência prevista para o primeiro trimestre de 2027. A medida, apresentada pelo Partido Socialista (PS) durante a votação do Orçamento do Estado, entrará em vigor em 1º de janeiro de 2027. A proposta obteve apoio de diversas bancadas, mas enfrentou a oposição da coligação governamental e da Iniciativa Liberal, enquanto o Partido Comunista (PCP) optou pela abstenção.

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Pelo texto aprovado, o governo tem agora a tarefa de definir a lista específica de alimentos que comporão o cabaz com taxa zero. O benefício tem duração inicial até 31 de março de 2027, podendo ser prorrogado caso os índices inflacionários permaneçam elevados. Para monitorar o impacto da renúncia fiscal e evitar distorções no mercado, as autoridades deverão publicar relatórios mensais detalhando a evolução dos preços, as margens de lucro do setor varejista e o volume de receita tributária sacrificada.

Como contrapartida financeira para viabilizar a isenção, o Parlamento decidiu cancelar incentivos fiscais anteriormente concedidos a proprietários de imóveis no programa de arrendamento moderado (com aluguéis de até 2.300 euros). Parlamentares do PSD criticaram a substituição do benefício, sob o argumento de que a retirada dos incentivos no setor imobiliário pode resultar no repasse de custos e na elevação dos preços dos aluguéis para o consumidor final.

A eficácia da medida depende da capacidade do governo em garantir que a desoneração tributária chegue efetivamente ao preço final na gôndola, sem ser absorvida pelas margens de lucro da cadeia de distribuição. Se os relatórios mensais de monitoramento indicarem que a queda do IVA não reduziu o custo da cesta básica, o governo enfrentará o desgaste político de ter retirado incentivos do setor imobiliário sem entregar o alívio prometido no setor alimentar.

A opção pelo cancelamento de benefícios ao arrendamento moderado sugere que a prioridade política se deslocou do combate à crise habitacional para o controle imediato dos danos causados pela inflação sobre o consumo básico.