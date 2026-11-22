O Presidente da República, Daniel Chapo, anunciou a intenção de eliminar a dependência de Moçambique em relação à importação de trigo e arroz, apostando na capacidade produtiva da província de Gaza para suprir o mercado interno. A declaração foi feita durante o encerramento da segunda Conferência Internacional de Investimentos de Gaza, realizada em Bilene.
O Chefe de Estado sublinhou a necessidade de transitar de uma fase de "potencialidades agrícolas" para a produção efetiva. Para concretizar este objetivo, o Governo prevê, numa primeira fase, a dedicação de cerca de dois mil hectares para a produção de trigo, paralelamente à preparação de uma unidade de processamento no distrito de Limpopo.
Daniel Chapo enfatizou que a redução das importações requer investimentos massivos que transcendam a mera cedência de terras. O Presidente destacou a importância de:
"Vamos deixar de discutir importação de trigo, importação de arroz… Vamos discutir a nossa capacidade de produzir trigo em Moçambique e deixar de importar trigo", afirmou o Presidente, defendendo a aplicação de tecnologia moderna no setor.
O governador de Gaza, Alfeu Cuna, apresentou os resultados da conferência, que contou com a participação de mais de 300 investidores nacionais e internacionais. Entre os projetos e acordos destacados estão:
Para assegurar a viabilidade destas iniciativas, Daniel Chapo considerou fundamental a flexibilização dos processos administrativos e a melhoria do ambiente de negócios em Gaza, visando tornar o investimento mais transparente e competitivo. O Presidente reiterou ainda que a paz é a condição essencial para a atração de capital estrangeiro e nacional para Moçambique.
O Chefe de Estado alertou que o sucesso do evento não será medido por documentos assinados ou declarações de intenção, mas sim pela criação efetiva de empregos para a juventude e mulheres, e pelo impacto real na vida das populações locais.
Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter
A planta prioriza o crescimento vegetativo se o vaso for grande demais ou se receber excesso de nitrogênio; a indução floral exige 14 horas de escuridão e temperaturas entre 12°C e 16°C.