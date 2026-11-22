Chega de depender de fora: Moçambique mudará a rota do abastecimento alimentar

O Presidente da República, Daniel Chapo, anunciou a intenção de eliminar a dependência de Moçambique em relação à importação de trigo e arroz, apostando na capacidade produtiva da província de Gaza para suprir o mercado interno. A declaração foi feita durante o encerramento da segunda Conferência Internacional de Investimentos de Gaza, realizada em Bilene.

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O Chefe de Estado sublinhou a necessidade de transitar de uma fase de "potencialidades agrícolas" para a produção efetiva. Para concretizar este objetivo, o Governo prevê, numa primeira fase, a dedicação de cerca de dois mil hectares para a produção de trigo, paralelamente à preparação de uma unidade de processamento no distrito de Limpopo.

Infraestrutura e resiliência climática

Daniel Chapo enfatizou que a redução das importações requer investimentos massivos que transcendam a mera cedência de terras. O Presidente destacou a importância de:

Modernização dos regadios: atualização dos sistemas de irrigação para garantir a produtividade.

atualização dos sistemas de irrigação para garantir a produtividade. Gestão de recursos hídricos: aprimoramento do uso da água para sustentabilidade agrícola.

aprimoramento do uso da água para sustentabilidade agrícola. Prevenção de desastres: construção de infraestruturas resilientes às mudanças climáticas para evitar perdas no campo.

"Vamos deixar de discutir importação de trigo, importação de arroz… Vamos discutir a nossa capacidade de produzir trigo em Moçambique e deixar de importar trigo", afirmou o Presidente, defendendo a aplicação de tecnologia moderna no setor.

Projetos e ambiente de negócios

O governador de Gaza, Alfeu Cuna, apresentou os resultados da conferência, que contou com a participação de mais de 300 investidores nacionais e internacionais. Entre os projetos e acordos destacados estão:

Instalação de uma unidade industrial de processamento integral de mandioca.

Produção e processamento de arroz em cerca de dois mil hectares, com transferência de tecnologia para produtores locais.

Expansão da rede de distribuição de gás natural.

Implantação de parques industriais na província.

Para assegurar a viabilidade destas iniciativas, Daniel Chapo considerou fundamental a flexibilização dos processos administrativos e a melhoria do ambiente de negócios em Gaza, visando tornar o investimento mais transparente e competitivo. O Presidente reiterou ainda que a paz é a condição essencial para a atração de capital estrangeiro e nacional para Moçambique.

O Chefe de Estado alertou que o sucesso do evento não será medido por documentos assinados ou declarações de intenção, mas sim pela criação efetiva de empregos para a juventude e mulheres, e pelo impacto real na vida das populações locais.