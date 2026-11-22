Dados sumiram do relatório: governo anunciou queda no feminicídio sem provar a tese

A reorganização da jornada de trabalho brasileira entra em uma nova fase com a assinatura do decreto presidencial que regulamenta a escala 5x2. A medida, destacada no balanço semanal do Governo Federal (Semana Gov) referente ao período de 16 a 20 de novembro de 2026, substitui a tradicional escala 6x1. Na prática, a mudança altera a dinâmica de descanso do trabalhador, que passa a ter dois dias de folga semanais em vez de apenas um, impactando diretamente a conciliação entre vida profissional e familiar.

No campo econômico, o governo detalhou o funcionamento do cashback tributário, pilar da Reforma Tributária com previsão de início para janeiro de 2027. O mecanismo prevê a devolução de aproximadamente R$ 10 bilhões em impostos diretamente aos consumidores. Diferente de cortes generalizados de alíquotas, que beneficiam a massa de forma indireta, o sistema de devolução busca criar um modelo de justiça tributária mais focalizado, retornando parte do valor pago ao bolso do cidadão.

A proteção ao consumidor também ganha um novo eixo de fiscalização. O Inmetro anunciou a ampliação do controle sobre o comércio eletrônico. A medida responde à expansão acelerada das plataformas digitais, onde a verificação de segurança e a conformidade de produtos são mais complexas do que no varejo físico.

Em relação à segurança pública, o governo reportou uma queda nos índices de feminicídio em 2026. No entanto, a divulgação feita via Agência Gov carece de dados concretos: não foram apresentados números absolutos ou percentuais de redução, o que limita a análise técnica sobre a real eficácia das políticas de prevenção implementadas.

No cenário externo, a agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva concentrou-se em dois eixos estratégicos: a Ásia e a Europa. O mandatário participou da cúpula da Asean nas Filipinas, visando fortalecer laços com o Sudeste Asiático, e manteve reuniões bilaterais com o presidente Pedro Sánchez, na Espanha.

O fechamento do ciclo semanal foi marcado pelas celebrações do Dia Nacional da Consciência Negra (20 de novembro), reforçando a agenda de combate ao racismo e valorização da cultura negra no país.