A Diretoria Geral do Transporte Marítimo (DGS) da Índia flexibilizou as restrições de idade para petroleiros e navios de gás que operam em suas águas territoriais, substituindo limites rígidos por um sistema de concessões individuais. A medida visa ampliar a capacidade de transporte disponível para conter a escalada nas taxas de frete e estabilizar a logística de importação de energia.
Até a emissão do novo decreto em 18 de novembro, havia a perspectiva de uma proibição total de operação até 2029 para navios que excedessem certas idades. Agora, petroleiros com mais de 20 anos, bem como navios gaseiros e quimiqueros com mais de 25 anos, podem operar mediante autorização especial. O fluxo de aprovação segue este trajeto operacional:
Enquanto navios estrangeiros mantêm a exigência de licenças específicas, a burocracia foi simplificada para embarcações sob a bandeira indiana.
A decisão de Nova Deli responde a um cenário de escassez de tonelagem. A pressão sobre a frota disponível é alimentada por conflitos no Oriente Médio e tensões entre EUA e Irã, que desorganizaram as rotas e elevaram os custos unitários de transporte. Como a Rússia é um fornecedor central de petróleo para a Índia e utiliza parte de sua frota composta por navios com maior tempo de serviço (incluindo navios de "frota sombra"), a manutenção desses ativos em operação evita a interrupção do fluxo de importação.
Para aumentar a utilização da frota própria, a Índia facilitou o registro de navios sob sua bandeira conforme a idade do ativo:
A ampliação da oferta de navios aptos a atracar nos portos indianos deve atuar na redução das taxas de frete superaquecidas, impactando diretamente o custo final do combustível para o setor industrial e consumidores internos. A desistência do prazo final de março de 2029 para a adequação total da frota indica que a segurança do suprimento energético prevalece sobre os rigorosos regulamentos técnicos e ambientais no atual cenário de instabilidade global.
Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter
A planta prioriza o crescimento vegetativo se o vaso for grande demais ou se receber excesso de nitrogênio; a indução floral exige 14 horas de escuridão e temperaturas entre 12°C e 16°C.