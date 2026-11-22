Idade deixa de ser barreira: Índia autoriza navios para garantir importação de energia

A Diretoria Geral do Transporte Marítimo (DGS) da Índia flexibilizou as restrições de idade para petroleiros e navios de gás que operam em suas águas territoriais, substituindo limites rígidos por um sistema de concessões individuais. A medida visa ampliar a capacidade de transporte disponível para conter a escalada nas taxas de frete e estabilizar a logística de importação de energia.

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Ajuste de fluxo e a remoção do gargalo etário

Até a emissão do novo decreto em 18 de novembro, havia a perspectiva de uma proibição total de operação até 2029 para navios que excedessem certas idades. Agora, petroleiros com mais de 20 anos, bem como navios gaseiros e quimiqueros com mais de 25 anos, podem operar mediante autorização especial. O fluxo de aprovação segue este trajeto operacional:

O armador solicita a isenção dos critérios de idade.

Um comitê técnico de cinco funcionários da administração marítima analisa a solicitação.

O regulador emite a decisão de admissão com base na recomendação do comitê.

Enquanto navios estrangeiros mantêm a exigência de licenças específicas, a burocracia foi simplificada para embarcações sob a bandeira indiana.

Impacto na frota e custo do frete

A decisão de Nova Deli responde a um cenário de escassez de tonelagem. A pressão sobre a frota disponível é alimentada por conflitos no Oriente Médio e tensões entre EUA e Irã, que desorganizaram as rotas e elevaram os custos unitários de transporte. Como a Rússia é um fornecedor central de petróleo para a Índia e utiliza parte de sua frota composta por navios com maior tempo de serviço (incluindo navios de "frota sombra"), a manutenção desses ativos em operação evita a interrupção do fluxo de importação.

Expansão da capacidade sob a bandeira nacional

Para aumentar a utilização da frota própria, a Índia facilitou o registro de navios sob sua bandeira conforme a idade do ativo:

Navios com menos de 15 anos: registro simplificado, sem obrigatoriedade de classificação por membros da IACS.

Navios entre 15 e 20 anos: registro condicionado a requisitos técnicos.

Navios com mais de 20 anos: registro sujeito a avaliação normativa obrigatória do estado técnico.

A ampliação da oferta de navios aptos a atracar nos portos indianos deve atuar na redução das taxas de frete superaquecidas, impactando diretamente o custo final do combustível para o setor industrial e consumidores internos. A desistência do prazo final de março de 2029 para a adequação total da frota indica que a segurança do suprimento energético prevalece sobre os rigorosos regulamentos técnicos e ambientais no atual cenário de instabilidade global.