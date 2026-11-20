Única fábrica de caju ativa em Moçambique: 600 empregos agora dependem de socorro urgente

Apenas uma das 16 fábricas de processamento de castanha de caju que já operaram em Moçambique permanece em actividade. A unidade, situada na Macia, província de Gaza, atravessa actualmente graves dificuldades financeiras e operacionais, situação que coloca em risco a manutenção de aproximadamente 600 postos de trabalho.

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Factores de instabilidade do sector

De acordo com os industriais do sector, a sustentabilidade da actividade está a ser comprometida por três factores principais:

A exportação da castanha em bruto;

O elevado custo da matéria-prima;

A ausência de mecanismos de protecção para a indústria nacional.

Este cenário gera profunda preocupação entre trabalhadores e operadores económicos, que alertam para o impacto negativo que o eventual encerramento da última unidade processadora teria sobre a economia local e a indústria nacional.

Resposta governamental

Face à criticidade da situação, o ministro da Agricultura comprometeu-se a anunciar, na próxima semana, um conjunto de medidas direccionadas a reverter a crise e a garantir a sobrevivência do sector de processamento de castanha de caju, área com potencial para a geração de emprego e a agregação de valor à produção nacional.