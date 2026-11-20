Apenas uma das 16 fábricas de processamento de castanha de caju que já operaram em Moçambique permanece em actividade. A unidade, situada na Macia, província de Gaza, atravessa actualmente graves dificuldades financeiras e operacionais, situação que coloca em risco a manutenção de aproximadamente 600 postos de trabalho.
De acordo com os industriais do sector, a sustentabilidade da actividade está a ser comprometida por três factores principais:
Este cenário gera profunda preocupação entre trabalhadores e operadores económicos, que alertam para o impacto negativo que o eventual encerramento da última unidade processadora teria sobre a economia local e a indústria nacional.
Face à criticidade da situação, o ministro da Agricultura comprometeu-se a anunciar, na próxima semana, um conjunto de medidas direccionadas a reverter a crise e a garantir a sobrevivência do sector de processamento de castanha de caju, área com potencial para a geração de emprego e a agregação de valor à produção nacional.
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A planta prioriza o crescimento vegetativo se o vaso for grande demais ou se receber excesso de nitrogênio; a indução floral exige 14 horas de escuridão e temperaturas entre 12°C e 16°C.