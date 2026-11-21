BTG Pactual desiste de comprar Banco Master por opacidade de ativos

A desistência do BTG Pactual em adquirir o Banco Master, no final de 2024, não foi apenas uma decisão estratégica de negócio, mas o resultado de uma incapacidade técnica de mensurar riscos e de uma ausência de garantias reais. É isso o que André Esteves, presidente do Conselho de Administração e sócio-fundador do BTG, relatou em depoimento à Polícia Federal, divulgado nesta quinta-feira (19 de novembro).

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O ponto central do impasse foi a opacidade dos ativos. Para que o BTG avançasse na operação, era necessária a participação do Fundo Garantidor de Créditos (FGC) para blindar a instituição contra eventuais perdas. No entanto, o cenário era de cegueira bilateral: o BTG não tinha visibilidade sobre a qualidade do que estava comprando, e o FGC, por sua vez, não dispunha de informações suficientes para oferecer a garantia necessária.

As tratativas, iniciadas em setembro de 2024, refletiam uma preocupação sistêmica. Os maiores bancos do país temiam a exposição do setor financeiro às operações do Master, comandado por Daniel Vorcaro, e questionavam se o FGC teria fôlego para absorver um eventual colapso. Tentativas de retomar as negociações ocorreram em janeiro e fevereiro de 2025, mas sem perspectiva de viabilidade.

Sinais de alerta e a fragilidade econômica

O BTG não chegou a realizar uma due diligence completa, mas a análise preliminar dos dados fornecidos pelo próprio Banco Master foi suficiente para gerar desconfiança. Esteves foi categórico ao definir que os resultados não eram "achados", mas sim "dúvidas" sobre o modelo de negócios e a qualidade dos ativos.

Esses alertas foram encaminhados ao Banco Central (BC). Roberto Campos Neto, ex-presidente da autoridade monetária, confirmou que Esteves solicitou uma reunião em 2024 para expor operações do Master com fundamentação econômica frágil. Na ocasião, Campos Neto questionou Paulo Sérgio Neves de Souza, servidor do BC, sobre a possibilidade de fraude no balanço da instituição — questionamento que, na época, não foi confirmado por falta de elementos.

A análise do BTG não foi profunda o suficiente para detalhar a composição dos fundos Bravo (da Reag) ou ativos do antigo Besc; o banco simplesmente não conseguia identificar o valor efetivo desses componentes.

O custo da omissão

Para Esteves, o Banco Master era "inexpressivo" do ponto de vista bancário e era tratado como cliente, não concorrente. O interesse na compra seguia a tese do BTG de adquirir ativos de instituições em dificuldade para evitar o impacto sistêmico de uma liquidação extrajudicial.

A tentativa de uma solução privada falhou. Em 18 de novembro de 2025, quase um ano após o BTG descartar a operação, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Master. O resultado foi o maior desembolso da história do FGC: mais de R$ 50 bilhões para ressarcir investidores, evidenciando a magnitude do risco que o BTG e o FGC não conseguiram precificar em 2024.

André Esteves prestou depoimento como testemunha no inquérito que apura a cooptação de servidores do BC por Vorcaro, no âmbito da operação Compliance Zero; ele não é investigado.