Naturgy e TotalEnergies preparam licitações e buscam regras para período pós-embargo russo

A União Europeia enfrenta uma nova escalada de custos energéticos em um momento crítico de transição para longe dos recursos russos. Desde fevereiro, o preço do gás natural no bloco saltou quase 200%, culminando no final de outubro com a ultrapassagem da marca de 100 euros por megawatt-hora — patamar não atingido há quatro anos. Esse movimento reflete não apenas a volatilidade do mercado, mas a pressão direta sobre a competitividade industrial da região e o custo de vida dos consumidores.

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Segurança energética versus metas ambientais

A instabilidade geopolítica, especialmente no Oriente Médio, gerou um impacto financeiro imediato. Segundo a Comissão Europeia, os gastos adicionais com a importação de energia superaram os 127 bilhões de euros. Diante desse cenário de pressão orçamentária, Bruxelas foi forçada a recalibrar suas prioridades, adiando a implementação de normas ambientais rigorosas.

A prova dessa mudança de rumo é a concessão de um prazo de dois anos para a entrada em vigor de padrões de controle de emissões de metano na importação de combustíveis fósseis, previstos agora apenas para 2029. O adiamento revela que a segurança do suprimento tornou-se mais urgente do que as ambições da agenda verde no curto prazo.

A logística do embargo de 2027

Apesar da crise de preços, o cronograma político de ruptura com a Rússia permanece rígido: a proibição total da importação de Gás Natural Liquefeito (GNL) russo deve entrar em vigor em 1º de janeiro de 2027, enquanto o gás via gasodutos deve ser totalmente cessado até 30 de setembro do mesmo ano. O mercado já reage a esse horizonte:

A Naturgy Energy Group (Espanha) já abriu licitações para fornecedores alternativos para o biênio 2027-2028.

(Espanha) já abriu licitações para fornecedores alternativos para o biênio 2027-2028. A TotalEnergies busca esclarecimentos regulatórios sobre a possibilidade de comercializar GNL russo fora das fronteiras da UE.

Geopolítica e condições de retorno

Enquanto o Secretário de Energia dos EUA, Chris Wright, reafirma em Varsóvia que a Europa não pretende retomar as compras de Moscou — mantendo ambiguidades sobre a possível participação de capital americano na recuperação dos gasodutos Nord Stream -, a Rússia condiciona qualquer retorno ao mercado europeu a critérios puramente comerciais e políticos. Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, estabeleceu três pilares para a retomada: vantagem econômica direta para a Rússia, a remoção de sanções vigentes e garantias de segurança para a infraestrutura de transporte e navegação.

Para a economia europeia, o período até 2027 será de alta turbulência. A substituição do gás russo, historicamente mais barato, por GNL proveniente dos EUA e do Catar, em um cenário de escassez, deve manter a pressão inflacionária e retardar a recuperação do crescimento industrial do bloco.