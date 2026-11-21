Segundo dados do Administração-Geral de Alfândega da China, a Rússia consolidou sua posição como um dos principais fornecedores de energia para Pequim no acumulado de dez meses de 2026. O país lidera o ranking em valor monetário no segmento de gás canalizado e ocupa a segunda posição no mercado de gás natural liquefeito (GNL). Apesar de uma retração pontual nos volumes de outubro, a tendência anual indica um aprofundamento da dependência chinesa dos recursos energéticos russos.
O mercado de GNL registrou o maior crescimento no período. Entre janeiro e outubro de 2026, as importações chinesas de GNL russo aumentaram 49,1%, atingindo 8,7 milhões de toneladas. Em termos financeiros, o montante importado foi de aproximadamente 4,96 bilhões de dólares. Esse desempenho reposicionou a Rússia no topo da cadeia de suprimentos, logo atrás da Austrália, que manteve a liderança com 17,02 milhões de toneladas (crescimento de 1,2%). A Malásia figura em terceiro lugar com 6,73 milhões de toneladas (+23,1%), enquanto o Catar reduziu drasticamente sua participação para 5,53 milhões de toneladas (queda de 64,5%). Os Estados Unidos, por sua vez, praticamente saíram da estatística direta de importação, com apenas 231,18 mil toneladas fornecidas.
No segmento de gás transportado por dutos, predominantemente via o gasoduto "Poder da Sibéria", a Rússia manteve a primeira posição em volume de receita. A China pagou 8,34 bilhões de dólares pelo gás russo nos primeiros dez meses, um aumento de 6,1% em relação ao ano anterior. Em comparação, a Turcomenistão obteve 7,16 bilhões de dólares (+1,7%), Mianmar 1,26 bilhões de dólares (-2,8%), Cazaquistão 0,95 bilhão de dólares (sem mudanças) e Uzbequistão 0,42 bilhão de dólares (-39,7%).
Os dados de outubro indicaram um arrefecimento temporário na demanda. Após a acumulação ativa de reservas nos meses anteriores, as compras de GNL russo caíram 18,3% em relação a setembro. O mesmo padrão foi observado nas entregas via duto, com uma queda de 26,2% na receita mês a mês. Analistas atribuem esse movimento às flutuações sazonais e ao enchimento dos depósitos antes do inverno.
Apesar dessa variação de curto prazo, a trajetória de longo prazo permanece ascendente. Se o exportação pelo "Poder da Sibéria" foi de cerca de 38,8 bilhões de metros cúbicos em 2025, as metas futuras, definidas em acordos de alto nível entre Moscou e Pequim, visam elevar o volume total anual de suprimentos para 106 bilhões de metros cúbicos. Essa escalada torna o mercado chinês uma prioridade estratégica para o Gazprom e para produtores independentes de GNL russos. Para o setor energético russo, isso significa acesso garantido a mercados por décadas, embora imponha desafios significativos: a necessidade de acelerar o desenvolvimento da infraestrutura na Sibéria Oriental e manter preços competitivos diante de negociações rigorosas com parceiros chineses.
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