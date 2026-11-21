Rússia domina gás para China: volumes explodem e superam rivais históricos

Segundo dados do Administração-Geral de Alfândega da China, a Rússia consolidou sua posição como um dos principais fornecedores de energia para Pequim no acumulado de dez meses de 2026. O país lidera o ranking em valor monetário no segmento de gás canalizado e ocupa a segunda posição no mercado de gás natural liquefeito (GNL). Apesar de uma retração pontual nos volumes de outubro, a tendência anual indica um aprofundamento da dependência chinesa dos recursos energéticos russos.

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Expansão no segmento de GNL

O mercado de GNL registrou o maior crescimento no período. Entre janeiro e outubro de 2026, as importações chinesas de GNL russo aumentaram 49,1%, atingindo 8,7 milhões de toneladas. Em termos financeiros, o montante importado foi de aproximadamente 4,96 bilhões de dólares. Esse desempenho reposicionou a Rússia no topo da cadeia de suprimentos, logo atrás da Austrália, que manteve a liderança com 17,02 milhões de toneladas (crescimento de 1,2%). A Malásia figura em terceiro lugar com 6,73 milhões de toneladas (+23,1%), enquanto o Catar reduziu drasticamente sua participação para 5,53 milhões de toneladas (queda de 64,5%). Os Estados Unidos, por sua vez, praticamente saíram da estatística direta de importação, com apenas 231,18 mil toneladas fornecidas.

Liderança no comércio de gás canalizado

No segmento de gás transportado por dutos, predominantemente via o gasoduto "Poder da Sibéria", a Rússia manteve a primeira posição em volume de receita. A China pagou 8,34 bilhões de dólares pelo gás russo nos primeiros dez meses, um aumento de 6,1% em relação ao ano anterior. Em comparação, a Turcomenistão obteve 7,16 bilhões de dólares (+1,7%), Mianmar 1,26 bilhões de dólares (-2,8%), Cazaquistão 0,95 bilhão de dólares (sem mudanças) e Uzbequistão 0,42 bilhão de dólares (-39,7%).

Correção sazonal e perspectivas de longo prazo

Os dados de outubro indicaram um arrefecimento temporário na demanda. Após a acumulação ativa de reservas nos meses anteriores, as compras de GNL russo caíram 18,3% em relação a setembro. O mesmo padrão foi observado nas entregas via duto, com uma queda de 26,2% na receita mês a mês. Analistas atribuem esse movimento às flutuações sazonais e ao enchimento dos depósitos antes do inverno.

Apesar dessa variação de curto prazo, a trajetória de longo prazo permanece ascendente. Se o exportação pelo "Poder da Sibéria" foi de cerca de 38,8 bilhões de metros cúbicos em 2025, as metas futuras, definidas em acordos de alto nível entre Moscou e Pequim, visam elevar o volume total anual de suprimentos para 106 bilhões de metros cúbicos. Essa escalada torna o mercado chinês uma prioridade estratégica para o Gazprom e para produtores independentes de GNL russos. Para o setor energético russo, isso significa acesso garantido a mercados por décadas, embora imponha desafios significativos: a necessidade de acelerar o desenvolvimento da infraestrutura na Sibéria Oriental e manter preços competitivos diante de negociações rigorosas com parceiros chineses.