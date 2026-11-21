Fim da escala 6x1 impulsiona industrialização em canteiros de obras no Brasil

O setor de construção civil brasileiro enfrenta um dilema estrutural: a iminente extinção da escala de trabalho 6x1, prevista para dezembro, atua como um gatilho para a redução de custos operacionais que o setor, historicamente, negligenciou. Para as construtoras, o fim desse regime não é apenas uma mudança administrativa, mas um choque no custo da folha salarial que, se não for compensado por ganhos reais de produtividade, pode levar empresas à falência, segundo Yorki Estefan, presidente do Sindicato da Indústria da Construção do Estado de São Paulo (Sinduscon-SP).

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A estratégia para mitigar esse impacto é a transição do modelo de "intensidade de mão de obra" para a industrialização dos canteiros. Na prática, isso significa substituir o trabalho manual por elementos pré-moldados e a automação de processos. O exemplo dado por Estefan é emblemático: a substituição da montagem de paredes em drywall no canteiro pela compra de módulos prontos, já com kits hidráulicos integrados. A lógica é simples: diante da escassez de mão de obra qualificada e do aumento do custo do homem-hora, a peça industrializada, antes considerada cara, torna-se competitiva.

Grandes players do mercado já movem suas peças. A Direcional, sob a gestão de Ricardo Gontijo, investiu em missões técnicas na Ásia para importar materiais e processos mais eficientes. Já a Cury, conforme relatado por Paulo Curi, copresidente de engenharia, reestruturou seus processos internos para absorver a inflação setorial e a mudança na escala sem, por ora, estender os prazos de entrega das obras.

Contudo, a urgência por produtividade esbarra em números alarmantes. Um estudo da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) revela que a produtividade da construção civil brasileira despencou 25,8% entre 2016 e 2023. O gap em relação a outros mercados é evidente quando se analisa a geração de valor por operário em 2023: enquanto nos Estados Unidos um trabalhador gera US$ 84 mil por ano, no Brasil esse valor é de apenas US$ 19 mil — significativamente menor que no Chile (US$ 27 mil) e no México (US$ 26 mil).

As causas desse declínio são multidimensionais:

Demografia: A participação de jovens (18 a 29 anos) no setor caiu de 33,4% em 2010 para 22,2% em 2024, resultando em uma força de trabalho mais velha e com menor capacidade para tarefas pesadas.

A participação de jovens (18 a 29 anos) no setor caiu de 33,4% em 2010 para 22,2% em 2024, resultando em uma força de trabalho mais velha e com menor capacidade para tarefas pesadas. Rotatividade: Com uma taxa de turnover de 63% no último ano, o setor perde capital intelectual e gasta excessivamente com recrutamento e treinamento constante.

Com uma taxa de turnover de 63% no último ano, o setor perde capital intelectual e gasta excessivamente com recrutamento e treinamento constante. Custo de Capital: A taxa de juros elevada encarece o financiamento de máquinas e equipamentos necessários para a industrialização.

Embora o setor tenha atingido um recorde de empregos formais — 3,15 milhões de trabalhadores com carteira assinada em agosto, com a criação de 200,4 mil novas vagas nos primeiros oito meses de 2026, segundo o Caged -, esse volume não se traduz em eficiência. Pelo contrário, o recorde de contratações em um cenário de escassez de qualificação pressiona ainda mais os custos.

Para o curto prazo, a transição para o novo regime de trabalho promete ser caótica. Estefan alerta para gargalos logísticos, como a falta de técnicos para manutenção de equipamentos críticos (ex: gruas) em horários específicos devido à nova escala, além de dificuldades técnicas em sistemas de folha de pagamento para processar a transição híbrida entre as regras 6x1 e 5x2 no mesmo mês.